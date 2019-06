LUCA LOTTI SI AUTOSOSPENDE DA PD Gentiloni ' Merita rispetto' | Marcucci lo difende

Tutte le frasi attribuite a LUCA LOTTI nel caso delle nomine nelle procure : "Io strategicamente vi darei il suggerimento di chiudere tra il 27, 28 e 29". "Si vira su Viola, sì ragazzi". Si è difeso sostenendo di aver espresso soltanto "libere opinioni" e di "non aver mai realizzato dossier o fatto pressioni" nell'incontro notturno del 9 maggio scorso, alla presenza del pm Luca Palamara, del collega di partito Cosimo Ferri e di cinque togati del Csm. Eppure quelle frasi, captate dalla procura di Perugia e ...

Massimo Cacciari accusa Nicola Zingaretti sul caso LUCA LOTTI : "Leader debole - cosa aspetta a cacciarlo?" : A Massimo Cacciari l'autosospensione di Luca Lotti dal Pd - è coinvolto nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati - non basta. Il filosofo chiama in causa direttamente il segretario del Partito Democratico: "cosa aspetta Nicola Zingaretti a cacciare quell'intrallazzatore di Lotti? Ve lo di

LUCA LOTTI si auto-sospende dal Pd : slavina Csm-toghe - esplode il partito. "Zanda coinvolto in pagine buie" : Il caso toghe-Csm fa venire giù il Pd. Luca Lotti si è autosospeso dal Partito democratico in seguito al suo coinvolgimento, senza capi di accusa, nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati (tra cui l'ex presidente Anm e membro del Csm Luca Palamara, finito ai domiciliari) per decidere i ca

Csm - valanga su LUCA Lotti. "Solo fango" - "Deve lasciare". Pd - regolamento di conti contro i renziani : "Io non giudico nessuno, ma Luca Lotti ora valuti attentamente se è il caso di lasciare il Pd finché non sarà chiarita la sua posizione". Il caos procure che ha investito il Csm è diventato ben presto un caso politico tutto interno ai democratici, quasi un regolamento di conti tra correnti. È il tes

"LUCA LOTTI ora valuti attentamente se è il caso di lasciare il Pd". L'invito del tesoriere dem Zanda : “Luca Lotti ora valuti attentamente se è il caso di lasciare il Pd, finché non sarà tutto chiarito”. E’ l’invito del tesoriere del Pd Luigi Zanda in un’intervista sul Corriere della sera. Per Zanda la questione si sta facendo seria, “uomini delle istituzioni devono aver rispetto per l’autorità istituzionale”. “Dalle intercettazioni ...

LUCA LOTTI : "Montagna di fango contro di me" : “In questi giorni ho dovuto sopportare una vera e propria montagna di fango contro di me. Ci sono abituato, un politico deve esserlo per forza. Ma davvero stavolta credo siano stati superati dei livelli minimi di accettabilità. Ho aspettato a parlare, anche perché ogni giorno sono state pubblicate strane e fantasiose letture dei fatti e pezzi di frasi captate durante alcuni incontri. Incontri a fine giornata, non pericolosi ...

Nomine Csm - Renzi : “Metodo non l’ha inventato LUCA Lotti. Ipocrisia solo per attaccare i nostri” : “Io sono per una riforma delle regole, ma sull’inchiesta del Csm ho visto tanta Ipocrisia solo per attaccare i nostri“. Così Matteo Renzi, a Repubblica delle Idee, sul caso Palamara che coinvolge anche Luca Lotti. “Il Csm ha delle regole, che possono piacere o meno, a me ad esempio non piacciono. Il Csm ha fatto Nomine all’altezza, ma l’ha fatto con quel metodo lì: la politica che incontra i magistrati perché lo prevedono ...

Magistrati indagati - si autosospendono due membri del Csm che parteciparono a incontri con LUCA Lotti. Oggi il plenum : L’inchiesta sul pm Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina, indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e favoreggiamento, porta all’autosospensione di due membri del Consiglio superiore di magistratura. Lunedì sera, a poche ore dal plenum che si riunirà in giornata, i consiglieri Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro “in attesa che sia fatta ...

Grande Fratello - LUCA Onestini : «Gianmarco e Michael sono gli unici educati in un’edizione in questo senso terrificante - c’è solo gente che ha voglia di litigare. Non vado nei salotti tv perché sono scomodo» : Luca e Gianmarco Onestini Per Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di prendere le difese del Fratello Gianmarco, attualmente concorrente del Grande Fratello 16. Quest’ultimo, durante la diretta di lunedì, è stato accusato da Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, di avergli rivelato che Michael Terlizzi, su cui da settimane aleggia il dubbio di una presunta omosessualità, c’abbia ...

Napoli-Cagliari è la partita dei figli d’arte : GianLUCA Maran e Davide Ancelotti : La partita contro il Cagliari di stasera mette a confronto due figli d’arte: Davide Ancelotti e Gianluca Maran. Lo raccontano Il Mattino e il CorSport. Il figlio dell’allenatore del Cagliari (25 anni) è stato per breve tempo calciatore, poi gli infortuni lo hanno dirottato sul ruolo di tecnico. Ha seguito il corso da allenatore Uefa B e poi quello da Match Analyst a Covercciano. Due anni fa è entrato nello staff del padre: si occupa delle ...