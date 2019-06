Lotti | Nessun mio interessamento nella vicenda Consip Fuorvianti ricostruzioni sul

blogo

(Di sabato 15 giugno 2019) Luca, coinvolto nel caso Csm e ieri autosospesosi dal PD, oggi prova a difendersi con una nota scritta evidentemente dopo aver fatto la rassegna stampa. L'ex ministro dello Sport dice: "Anche oggi i principali quotidiani pubblicano intercettazioni senza cheo si chieda se sia lecito oppure no. Alcuni giornali poi, utilizzando una frase di Palamara, non mia, provano a raccontare un miosulla: come si capisce bene leggendo, niente di tutto questo è vero. Ancora una volta la verità viene presentata in altro modo e si conferma quanto ho già detto due giorni fa. Peraltro, alcune frasi che mi vengono attribuite non sono assolutamente riferite al vicepresidente del Csm David Ermini"Poi ribadisce quanto già detto nei giorni scorsi e cioè che da parte sua non è stato commesso alcun reato:"Come è oggettivamente evidente dalle stesse intercettazioni io ...

