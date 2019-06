L' oroscopo dell' amore per i single fino al 23 giugno | Cancro ansioso | novità per Scorpione

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Leamorose non mancheranno nelle previsioni astrali settimanali segno per segno. L'per i'lancia'e possibilità da prendere al volo per raggiungere la felicità sentimentale. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: Sole e Venere saranno in posizione favorevole e potrete vincere una sorta di pigrizia conferitavi da Marte in quadratura. Apritevi ai nuovi amori con maggiore slancio e siate più loquaci nell'approfondire le conoscenze. Toro: sono previste nuove occasioni di incontri per voi amici del Toro, sarete molto aperti e innovativi a un cambiamento che non tarderà ad arrivare. Puntate tutto su una Luna fortunata di metà settimana che vi porterà splendide notizie....

GPRI1900 : @SequenzaMixata Sono d'accordo! A parte forse il fatto che nascere in un periodo dell'anno piuttosto che in un altr… - AnnaxLGxTS : RT @vogue_italia: Pronti per scoprire come andrà l'estate? E per formulare i vostri buoni propositi d'accordo con le stelle? Per esempio, s… - squalotigra : @SequenzaMixata Dell'oroscopo salvo solo la parte scopo... -