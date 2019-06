L' oroscopo dal 17 al 23 giugno | Ariete dubbioso | Cancro tra alti e bassi

oroscopo settimanale dal 24 al 30 giugno : offerte per Cancro - Toro risoluto : Nella settimana che va dal 24 al 30 giugno, lo stress potrebbe rovinare le giornate dell'Ariete, mentre altri segni zodiacali avranno una settimana caratterizzata da soddisfazioni lavorative, come nel caso dei Gemelli. Per il Leone sarà una settimana quasi perfetta, mentre Capricorno potrebbe avere dei problemi di coppia. Di seguito il dettaglio le previsioni dell'Oroscopo dal 24 al 30 giugno 2019. Previsioni dal 24 al 30 giugno 2019 Ariete: ...

oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio : Cancro affettuoso - Scorpione geloso : Nella settimana dall'8 al 14 luglio la Luna si sposterà dal segno della Bilancia a quello del Sagittario, dove già risiede Giove. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano nei gradi del Toro. Il Sole, Il Nodo Lunare e Venere si troveranno in Cancro, mentre Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Cancro affettuoso Ariete: cocciuti. I contrasti planetari della settimana vedranno probabilmente i nati del ...

L'oroscopo dell'amore di coppia dal 17 al 23 giugno : Bilancia innamorata - Scorpione felice : Le previsioni astrali riguardanti le relazioni a due sono ricche di sorprese, tutte da approfondire sfruttando i transiti planetari favorevoli. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia settimanale. Previsioni astrali segno per segno Ariete: simpatici e solidali con gli altri a inizio settimana, sarete molto ottimisti nei confronti dell'amore. Riuscirete così a vincere una certa insoddisfazione derivante da una smania di trasformazione dei ...

L'oroscopo settimanale dal 17 al 23/6 - 1ª sestina : il Sole entra nel segno del Cancro : L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno 2019 svela l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni relativamente ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano sono le pagelle con le stelle e relative predizioni interessanti in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In evidenza nel lasso temporale citato poc'anzi un transito davvero interessante: l'ingresso del Sole in Cancro apre ufficialmente (astronomicamente parlando) ...

oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno - 2ª sestina : Capricorno 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2019 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi, l'Astrologia applicata alla terza settimana dell'attuale mese estrapolata dalle effemeridi del periodo, in questo contesto interessante i segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. Iniziamo come di consueto a dare un'anteprima generale sui migliori e peggiori del periodo, ...

L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno : Cancro consapevole - Capricorno intuitivo : Nuovi influssi stellari studiano i simboli zodiacali nella quarta settimana di giugno. L'oroscopo settimanale annuncia l'entrata di Sole in Cancro, che rende le previsioni astrali più vitali e fortunate. La fortuna nelL'oroscopo settimanale Ariete: Venere in posizione di sestile vi farà vivere l'amore in modo più coinvolgente e sereno. In ambito lavorativo, sentirete gli influssi non del tutto favorevoli di una Luna in quadratura con Saturno che ...

oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno : Vergine rilassata - Sagittario sollevato : L'Oroscopo della settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno vede Luna opposta per Acquario, mentre per i Pesci novità sul lavoro. Se la Vergine potrà finalmente rilassarsi, il Sagittario sarà sollevato dagli ultimi problemi che ha dovuto affrontare. Da Ariete a Vergine Ariete: da mercoledì Venere tornerà ad essere dalla vostra parte. Chi ha vissuto una situazione sentimentale altalenante, comincerà ad avere maggiori sicurezze. Sul lavoro ...

oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno : novità per Gemelli - Cancro felice : L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno vede molta fortuna per l'Acquario, mentre i Capricorno potranno dover fare i conti con qualche disguido. . Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: Venere e Mercurio si trovano in congiunzione sul vostro segno zodiacale e finalmente potrebbero arrivare delle belle notizie per voi. L'amore sarà al top, dunque è il periodo adatto per rivelare i vostri sentimenti alla persona che vi piace. Chi è già ...

L'oroscopo del fine settimana dal 14 al 16 giugno : Bilancia vivace - Capricorno fortunato : Le previsioni astrologiche del weekend indicano un percorso da seguire per raggiungere la felicità. Di seguito L'oroscopo del fine settimana dedicato a ciascun segno zodiacale. Oroscopo del weekend Ariete: più sereni e fortunati venerdì e sabato rispetto a domenica, potrete approfondire i rapporti amorosi con maggiore slancio usufruendo di una congiunzione Giove-Luna molto fortunata. Domenica una Luna in quadratura vi renderà insicuri e ...

L'oroscopo del weekend - dal 14 al 16 giugno tre giorni positivi per Ariete - Leone e Toro : Siamo quasi alla fine della settimana e i più fedeli lettori delL'oroscopo già attendono le previsioni per il week-end. Da venerdì a sabato prossimo (14-16 giugno), gli astri saranno favorevoli in amore in particolare per i segni di fuoco (Ariete e Leone). Attenderanno tempi migliori, invece, i nati sotto il segno di Sagittario, Pesci e Capricorno. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): le stelle sono a vostro ...

oroscopo del giorno di Branko : previsioni dal 12 giugno in poi : Branko, Oroscopo di oggi (mercoledì 12 giugno 2019): le previsioni del giorno, segno per segno Dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi, 12 giugno 2019, e dei prossimi giorni, per ciascuno dei 12 segni zodiacali. Per i nati sotto il segno dell’Ariete continua un mese di giugno nel quale Branko, con le ...

L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste : dal 12 al 19 giugno : ARIETE ToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciCari Scorpioni, con gioia vostra, e speranza di tregua altrui, il cielo promette bene. Complici Luna, Sole e Venere nelle case astrali esoteriche iniziate la settimana dedicandovi a elaborare piani strategici e trappole, che metterete in atto con successo. Sì, vi hanno fatto arrabbiare, ma sul vostro volto sorridente non si scorge la «bieca smorfia» della ...

oroscopo settimana dal 17 al 23 giugno : Leone sicuro - Bilancia fortunata : La settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno sarà molto equilibrata per il Sagittario, mentre l'Acquario avrà qualche problema in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in questi giorni dovrete cercare di non stressarvi troppo con i problemi lavorativi. Se avete questioni da risolvere è meglio che rimandiate in un secondo momento. Prestate maggiore attenzione alla vostra situazione ...

oroscopo settimana dal 1° al 7 luglio : Vergine incerta - Toro e Scorpione sottotono : Nella settimana che va dal 1° al 7 luglio troviamo l'Acquario tra i favoriti, soprattutto in amore. La stessa situazione si riscontrerà per i nativi del segno del Cancro grazie a Venere. Nettuno, ancora nella costellazione dei Pesci, li renderà piuttosto pigri e pessimisti, mentre Saturno stazionerà ancora in Capricorno. Il Sagittario, sotto l'influenza di Giove, sarà alquanto combattivo sul fronte amoroso. Marte nel Leone lo renderà più ...