Lo straordinario spettacolo del sentiero per le Tre Cime di Lavaredo tra due altissimi

(Di sabato 15 giugno 2019) Siamo a metà Giugno e il caldo estivo è ormai arrivato in tutt’Italia, ma le conseguenze di una Primavera molto fredda e piovosa hanno lasciato il segno sulle Alpi dove c’è ancora tantissima neve. Nelle immagini a corredo dell’articolo, scattate da Giuseppe Pais Becher, possiamo osservare lo scenario affascinante e suggestivo delche conduce alle Tredi, sulle Dolomiti. Il lato Nord è ancora transennato: si può arrivare fino a Forcella, tra due muri di neve alti in alcuni tratti oltre tre metri. L'articolo Lodelper le Treditra duemuri di neve FOTO Meteo Web.

