LIVE Venezuela-Perù | Coppa America 2019 in DIRETTA | la Vinotinto sfida la Blanquirroja

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.08 Salve a tutti e benvenuti alla prima giornata del girone A di Copatra! Il Brasile brilla nel match d’esordio–Le classifiche e i risultati dei gironi della–La preview del match traBuonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuovadi OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Porto Alegre (Brasile) per la prima giornata del Gruppo A della, tra, che devono rincorrere il Brasile padrone di casa vittorioso 3-0 con la Bolivia nella notte italiana. 33° incontro nella loro Storia tra le due compagini, che anche stasera si sfideranno in un match equilibrato: la voglia di migliorare i quarti di finale del Centenario è forte. Per il, nel 2016, arrivò la sconfitta sonora contro ...