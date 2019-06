LIVE Venezuela-Perù 0-1 | Coppa America 2019 in DIRETTA | vantaggio Balnquirroja con

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7′ GONZALES! 1-0 PERU’!!!BLANQUIRROJA! 6′ Fallo dal limite dell’area per la Blanquirroja. 4′ Equilibrio in questi primi frangenti: tanto possesso per entrambe le compagini. 2′ È la Vinotinto a tenere il pallone in questi primi istanti. 1′ SI PARTE A PORTO ALEGRE! Batte il! INIZIO PRIMO TEMPO 20.56 Suonano gli inni! 20.55 Le squadre scendono in campo! 20.52 Squadre pronte ad entrare in campo. 20.48 Chi vincerà all’Arena do Gremio? La Vinotinto o la Blanquirroja? 20.45 Ilsta giovando di una delle migliori generazione della sua storia: nel 2011 e nel 2015 ha raggiunto entrambe le volte il terzo posto. 20.44 A mezzanotte giocheranno Argentina-Colombia all’Arena Fonte Nova. 20.42 Manca sempre meno alla sfida in quel di Porto Alegre! 20.38 Arbitra la sfida il ...

OA_Sport : LIVE Venezuela-Perù, Coppa America 2019 in DIRETTA: la Vinotinto sfida la Blanquirroja – OA Sport -