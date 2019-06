LIVE Venezuela-Perù 0-0 | Coppa America 2019 in DIRETTA | si riparte all’Arena do Gremio!

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54′ Sfonda ilcon la coppia Guerreiro-Farfan: Villanueva interviene in maniera provvidenziale. 52′ Meglio la Vinotinto in questo avvio di secondo tempo. 50′ Murillo prova il tiro-cross: Galles blocca. 48′ Rondon! Punizione pericolosa che passa in mezzo al muro della barriera. 47′ Punizionedal limite. 46′ Sia Porto Alegre! Dentro Flores, fuori Cueva! INIZIO SECONDO TEMPO 21.52 Il primo tempo trasi conclude 0-0. La sfida di Porto Alegre ha evidenziato un ottimo, che con Guerrero si avvicinato spesso al gol grazie ad una fase difensivana inguardabile. Dopo 7′ la Blanquirroja aveva sbloccato il match, poi annullato dal Var. FINE PRIMO TEMPO 49′ Moreno di testa! Centrale. 49′ Punizione in attacco per la Vinotinto. 47′ ...

