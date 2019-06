LIVE Venezuela-Perù 0-0 | Coppa America 2019 in DIRETTA | la Vinotinto sfida la

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42 Manca sempre meno allain quel di Porto Alegre! 20.38 Arbitra lail signor Wilmar Roldan, colombiano. 20.34 Il match avrà inizio alle ore 16 nella capitale dello Stato del Rio Grande do Sul: fa decisamente caldo in Brasile! 20.31 Le due squadre sono inserite nel girone A, quello di Brasile, padrone di casa, e Bolivia. Ieri, nella partita inaugurale, i verdeoro hanno vinto 3-0 grazie alla doppietta di Coutinho ed Everton. 20.29 Si gioca all’Arena do Gremio in quel di Porto Alegre: si tratta dell’ultima edizione negli anni dispari. Dall’anno prossimo, coincideranno con gli Europei. 20.27 Si tratta della 33esimatra le due squadre: 7 le vittorie del, 20 quelle dele 5 i pareggi. 20.24 Per ilinvece, si tratta della 18esima partecipazione: il miglior risultato è stato ...

