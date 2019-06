LIVE Venezuela-Perù 0-0 | Coppa America 2019 in DIRETTA | altro gol annullato alla

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64′ Golper millimetrico offside di Farfan. 63′ FARFAN! GOL, ANCORA! L’ex Shalke 04 aveva appoggiato in rete in maniera comoda. 62′ Tanti errori da una parte e dall’altra: qualità non eccelsa in campo. 60′ Ci prova Herrera, a cui vola un parastinco, quindi Rondon non riesce ad ottenere un corner. 59′ Occasione sprecata da Savarino: tiro alle stelle da ottima posizione. 56′ Le due squadre hanno paura di osare in questo frangente del match. 54′ Sfonda ilcon la coppia Guerreiro-Farfan: Villanueva interviene in maniera provvidenziale. 52′ Meglio la Vinotinto in questo avvio di secondo tempo. 50′ Murillo prova il tiro-cross: Galles blocca. 48′ Rondon! Punizione pericolosa che passa in mezzo al muro della barriera. 47′ Punizione ...

