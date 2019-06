LIVE 24 Ore Le Mans 2019 in DIRETTA | Fernando Alonso sogna la vittoria-bis

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della 24 Ore di Le– Le qualifiche della 24 Ore di Le– La presentazione della 24 Ore di Le– I favoriti della 24 Ore di LeBuongiorno e bentrovati alladella 24 Ore di Le. Oggi, sul mitico Circuit de La Sarthe andrà in scena la gara delle gare dell’endurance nel Motorsport. Dalle ore 15.00 si inizierà a fare sul serio in una sfida che racchiude tradizione e innovazione. Un ossimoro per chi non è amante di questo mondo, ma non per i cultori delle gare di questa tipologia. Inutile negare che i fari saranno tutti puntati su. Lo spagnolo, in compagnia dei suoi compagni di “viaggio” Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi va in cerca di un magico bis dopo il trionfo dell’anno passato. Sarà sempre la TS050 numero ...

