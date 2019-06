oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Boom di ascolti per la Nazionale Italiana diche continua a regalare grandi soddisfazioni ai2019 in corso di svolgimento in Francia. Ieri le azzurre sono scese in campo a Reims e hanno travolto la Giamaica con un roboante 5-0 dopo aver sconfitto l’Australia all’esordio con una rimonta pirotecnica, la partita era in programma alle ore 18.00 di venerdì 14 giugno (quindi in fascia oraria ben diversa rispetto a quella del pranzo domenicale avuta per la sfida alle Matildas) e il pubblico non ha fatto mancare il proprio sostegno. Ben 2 milioni e 870 mila spettatori hanno seguito l’incontro su Rai Due e Sky per uno share complessivo del 23%! Quasi un televisore su quattro acceso in quel momento nel nostro Paese era sintonizzato sull’incontro della Nazionale che ha liquidato le Reggae Girlz con una prestazione sublime condita dalla tripletta di ...

OA_Sport : L’Italia fa innamorare: dati di ascolto esorbitanti per i Mondiali calcio femminile. 2,9 milioni e 23% di share per… - somis : Chissà se di una squadra di calciatori si dirà mai che 'sta facendo innamorare l'Italia'. @Corriere… - FoxyBiondi : RT @ageraci3: Azzurre Mondiali: le figurine Panini per conoscere bene le ragazze che stanno facendo innamorare l'Italia @Corriere @fedesene… -