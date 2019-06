L’Isola di Pietro | 5 curiosità sulla fiction con Gianni Morandi

L’Isola Di Pietro 3 riprese in Sardegna - le foto dal set con Gianni Morandi : Gianni Morandi sul set de L'Isola di Pietro 3 Tour in Sardegna con Gianni Morandi, impegnatissimo sul set de “L’Isola di Pietro 3” fiction Mediaset prodotta da Lux Vide, attesa nella prossima stagione televisiva. Le riprese, con la regia di Alexis Sweet, si stanno svolgendo soprattutto a ...

L’Isola di Pietro 3 anticipazioni : la storia della terza stagione : storia L’Isola di Pietro 3: anticipazioni e curiosità sulla nuova stagione Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 3 non mancano e hanno come protagonista sempre lui, Pietro Sereni: Gianni Morandi vestirà ancora una volta i panni del medico, che si troverà – spesso senza volerlo – in situazioni difficili da risolvere e dovrà dar forza […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: la storia della terza ...

Mirko Trovato da Braccialetti Rossi a L’Isola di Pietro 3 insieme a Giancarlo Commare di Skam Italia : Ormai da qualche giorno vi abbiamo annunciato l'inizio delle riprese de L'Isola di Pietro 3 e in questi giorni sono venuti a galla anche i nomi dei protagonisti della pRossima stagione della fiction con Gianni Morandi. Se tutto sarà confermato, Pietro e i suoi saranno nel prime time di Canale 5 sempre alla domenica sera proprio dal pRossimo autunno ma, intanto, in Sardegna si stanno mettendo insieme le riprese dei nuovi episodi con un cast quasi ...

Gianni Morandi sul set. L’Isola di Pietro 3 in onda a novembre su Canale 5 : L’Isola di Pietro 3 entra nel vivo. Il cast è in Sardegna per girare la terza stagione della serie Tv

L’Isola di Pietro 3 - cast - trama e anticipazioni della fiction di Gianni Morandi : Per il terzo anno di seguito il mese di maggio per la Sardegna e in particolare per la bellissima e caratteristica isola di Carloforte vuol dire L’Isola di Pietro, ancora una volta Gianni Morandi e la sua troupe sono impegnati per girare la fiction diretta da Alexis Sweet e Luca Brignone che poi vedremo su Canale 5. L’Isola di Pietro 3, dove è girata la fiction Carloforte è l’unico centro dell’isola di San Pietro e dove ...

L’Isola di Pietro 3 - ruolo Francesca Chillemi : Pietro si innamorerà di lei? : L’Isola di Pietro 3, le prime anticipazioni della serie di Canale 5. Il ruolo che avrà Francesca Chillemi Vi avevamo già riportato le prime novità della prossima stagione de L’Isola di Pietro. La serie di Canale 5 con Gianni Morandi sta per tornare e lo scorso 6 maggio sono iniziate le riprese a Roma, per poi […] L'articolo L’Isola di Pietro 3, ruolo Francesca Chillemi: Pietro si innamorerà di lei? proviene da Gossip e ...

L’Isola di Pietro 3 - Elena incinta : le anticipazioni di Chiara Baschetti : L’Isola di Pietro 3: Elena Sereni incinta nella prossima stagione. Le anticipazioni di Chiara Baschetti Solo da pochi giorni sono iniziate le riprese della terza stagione de L’Isola di Pietro e già si svelano le prime novità. Dopo l’addio confermato di Michele Rosiello, Alessandro nella serie, Chiara Baschetti, l’attrice che interpreta Elena, la figlia del […] L'articolo L’Isola di Pietro 3, Elena incinta: le ...

L’Isola di Pietro 3 - ecco Francesco Arca - Francesca Chillemi e Caterina Murino : anticipazioni : Dopo il riscontro più che positivo del pubblico delle precedenti stagioni (qui i dati dell’ultima puntata della seconda stagione), come è stato annunciato in precedenza anche dallo stesso Gianni Morandi, sono iniziate nella mattina di lunedì 6 maggio, le riprese de L’isola di Pietro 3, la serie tv coprodotta da RTI e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, in onda prossimamente su Canale 5. Anche in questa terza stagione, la fiction in sei ...

Lorella Cuccarini lascia L’Isola di Pietro 3 : sul set arrivano Francesco Arca e Francesca Chillemi : Brutte notizie per i fa de L'Isola di Pietro 3 che erano convinti che finalmente per il dottore interpretato da Gianni Morandi ci fosse la possibilità di essere felice insieme ad Isabella, perché così non sarà. Lorella Cuccarini lascia L'Isola di Pietro 3 e non farà parte del cast della nuova stagione in onda in autunno e in lavorazione proprio in queste settimane in Sardegna. Una brutta tegola in testa ai fan della fiction di Canale 5 che ...

L’Isola DI PIETRO 3 : al via le riprese della fiction con Gianni Morandi : Lunedì 6 maggio sono cominciate le riprese della terza stagione de L’ISOLA di PIETRO 3, la fiction coprodotta da RTI e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, in onda prossimamente su Canale 5. Ancora una volta Gianni Morandi sarà il protagonista, accompagnato da Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego). Vedremo un nuovo caso da risolvere, amori inattesi, nuovi personaggi adolescenti ed anche un nuovo Vicequestore ...

L’Isola di Pietro 3 - riprese iniziate. New entry nel cast : Arca e Chillemi : L’Isola di Pietro 3: al via le riprese. Le prime anticipazioni e le new entry della nuova stagione L’Isola di Pietro sta per tornare. La terza stagione della seguitissima serie di Canale 5 con Gianni Morandi ha iniziato da poco le riprese. Ad annunciare le prime anticipazioni e le new entry nel cast un comunicato […] L'articolo L’Isola di Pietro 3, riprese iniziate. New entry nel cast: Arca e Chillemi proviene da Gossip e ...

