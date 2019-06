agi

(Di sabato 15 giugno 2019) Avete mai sentito parlare del? Il felino più grande del mondo nasce dall'accoppiamento tra il leone maschio e la tigre femmina, ma non è una specie scientificamente riconosciuta. La sua andatura sinuosa lo rende molto elegante, ma le sue misure sono davvero impressionanti: ilpuò raggiungere il metro e mezzo di altezza e pesare fino a 500 chili. Sui social spopola il“Apollo” Felino da record ma poco conosciuto, ilè venuto alla ribalta dopo la pubblicazione di un video su Instagram che ci ha fatto conoscere Apollo, un esemplare di 5 anni che pesa la bellezza di 340 chili. È ospitato nel Myrtle Beach Safari, in Carolina del Sud, da Mike Holston e Kody Antle. L'imponente stazza dei ligri li rende molto popolari nelle riserve e negli zoo, quindi il migliaio di esemplari esistente al mondo vive in cattività. Quello tra un leone maschio e ...

Agenzia_Italia : Ligre, tigone e liligre: tutto sui superfelini nati da incroci tra leoni e tigri -