Legge sblocca cantieri | Calabria sempre in lista d’attesa D’Ippolito e Sapia | il Governo

Governo - Sergio Mattarella firma decreto sicurezza bis e la Legge “Sblocca cantieri” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la legge “Sblocca cantieri” approvata ieri dalla Camera e il decreto sicurezza bis varato dal Consiglio dei ministri martedì scorso. Lo si apprende dal Quirinale. Il cosiddetto “Sblocca cantieri” è diventato definitivamente legge con il via libera arrivato il 13 giugno alla Camera dei deputati con 259 voti favorevoli, 75 no e 45 astenuti. Sul provvedimento il ...

Venezia : Regione Veneto sblocca altri 28 mln della Legge speciale : Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - Su proposta dell’assessore allo sviluppo economico e Legge speciale per Venezia Roberto Marcato, in accordo con il Vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin, la giunta regionale ha stanziato 28 milioni di euro a valere sui fondi della Legge speciale per

SBLOCCA CANTIERI È Legge/ Ok alla Camera - Di Maio "ossigeno alle imprese" : Decreto SBLOCCA CANTIERI è LEGGE: Governo ha posto la fiducia sul dl, contrari solo Pd e Leu. Di Maio 'ossigeno alle imprese', Lega 'libero Paese'

Lo Sblocca Cantieri è Legge : via libera dalla Camera : La Camera dei Deputati ha dato oggi il via libera definitiva al decreto legge Sblocca Cantieri. Con 295 voti favorevoli, 75 contrari e 45 deputati che hanno preferito astenersi, il provvedimento è stato approvato dal Parlamento e diventerà legge non appena sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.L'approvazione è arrivata all'indomani dell'approvazione della questione di fiducia posta dal governo (i voti a favore erano stati 318, quelli ...

Sblocca cantieri è Legge ma serviranno 18 decreti attuativi. Cosa prevede la norma : L'aula della Camera ha approvato con 259 voti a favore e 75 voti contrari il dl Sblocca cantieri che ora diventa legge. serviranno comunque 18 decreti attuativi, ha fatto notare in aula Mauzio Lupi (Noi con l'Italia) perchè le norme diventino effettive. Hanno votato contro il Pd e Leu, si sono astenuti Fi, Fdi, Noi con l'Italia, i rappresentanti delle minoranze linguistiche del gruppo Misto. Nel suo passaggio a Montecitorio, il provvedimento ...

Sblocca cantieri - ok della Camera : è Legge. Conte : “Ora possiamo accelerare su opere”. Delrio : “Apre a infiltrazioni” : Lo Sblocca cantieri è legge. Il decreto ha ottenuto il via libera definitivo dell’Aula della Camera con 259 sì e 75 no. Sul provvedimento il Governo aveva posto la questione di fiducia. Ora il provvedimento attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’approvazione di una ventina di decreti attuativi. “Ora siamo nella condizione di accelerare sul completamento delle opere infrastrutturali e sui cantieri ancora aperti”, commenta il ...

Camera : decreto sblocca-cantieri è Legge : 19.49 Via libera della Camera al decreto legge 'sblocca-cantieri': 259sì, 75 no, 45 astenuti. Il provvedimento, su cui il governo ha posto la fiducia, è stato approvato definitivamente dal Parlamento e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. A cosa serve? Accelera il passaggio dal progetto al cantiere, semplifica: dai commissari straordinari per riavviare le opere in stallo all'urgenza per contratti pubblici e interventi ...

Sblocca cantieri. la Camera approva con 259 sì - è Legge : L'Aula della Camera ha approvato il decreto Sblocca cantieri con 259 sì, 75 no, e 45 astenuti. Il provvedimento, su cui il governo ha posto la questione di fiducia, è legge. Nel suo passaggio a Montecitorio, il provvedimento non ha subito modifiche. Lo Sblocca cantieri è stato terreno di scontro all'interno della maggioranza che ha visto scricchiolare in più occasioni la sua tenuta, già provata dopo le elezioni europee. ...

Cantone : “Giudizio sospeso sullo Sblocca cantieri. I whistleblowers? Aumentano”. Poi invito per Legge su conflitto d’interessi : Il giudizio sul decreto Sbloccantieri resta sospeso, anche se non mancano le annotazioni. E poi il plauso per la legge sul whistleblowing, dopo la quale sono aumentati i casi di segnalazione, e l’invito a regolare il conflitto d’interessi. Nella sua ultima relazione da numero uno dell’Anac, Raffaele Cantone traccia un profondo bilancio partendo dal provvedimento che Lega e M5s si avviano ad approvare alla Camera dopo l’ok ...