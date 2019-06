Lecce | genitori protestano per la bocciatura dei figli in terza media | la preside chiama

repubblica

(Di sabato 15 giugno 2019) L'episodio in una scuola di Supersano dove sei ragazzi non sono stati ammessi all'esame: "Un fulmine a ciel sereno" secondo le famiglie. La dirigente: "Aggredita per aver fatto il mio dovere"

vvoxonline : Troppi bocciati alle medie, genitori furiosi: arrivano carabinieri #Lecce >>> - PugliaStream : Troppe bocciature, genitori in rivolta. E a scuola arrivano i carabinieri - albachiaraa_ : Lecce (i miei genitori sono leccesi??) e Torino le ho visitate e non potrei essere più d'accordo Ho visto anche Pis… -