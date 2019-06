Le 8 regole della polizia per scegliere online la casa per le vacanze

Le otto regole per le vacanze sicure : il vademecum della polizia postale per evitare le truffe online : Fotografie vere e non prese dal web, pagamenti solo su Iban tracciabili, occhio ai prezzi troppo bassi per il luogo scelto: come trovare la casa vacanze giusta sulle piattaforme immobiliari

Gioiamo per Ezio Bosso in tv - ma forse le “regole” di divulgazione della musica sono cambiate : E’ raro che in tv si trasmettano in orari decenti programmi dedicati alla musica “classica”. Quando accade è motivo di grande gioia. Domenica sera il direttore, pianista e compositore Ezio Bosso ha proposto al pubblico di Rai 3 una lunga maratona dal titolo “Che storia è la musica”. Due Sinfonie di

Reddito di cittadinanza - tutte le regole (ufficiali) della card : cosa si può acquistare e cosa no : Il ministero del Lavoro ha pubblicato le linee guida sull'utilizzo della card per il Reddito di cittadinanza. Ecco nel...

Reddito cittadinanza - regole della carta : no assicurazioni - sì a prodotti elettronici : Niente gioco d’azzardo, armi o materiale pornografico. Ma anche servizi finanziari, assicurativi, gioielli, quadri e pellicce. Sono le regole della carta del Reddito di cittadinanza, definite con il decreto attuativo del ministero del Lavoro di Luigi Di Maio, di concerto con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Vengono definiti appunto gli acquisti vietati, tra i quali non compaiono quelli ...

Tagli capelli : le regole della frangia (Sophie Turner le conosci?) : Tendenza capelli primavera-estate 2019: baby bangsTendenza capelli primavera-estate 2019: baby bangsTendenza capelli primavera-estate 2019: baby bangsTendenza capelli primavera-estate 2019: baby bangsTendenza capelli primavera-estate 2019: baby bangsTendenza capelli primavera-estate 2019: baby bangsTendenza capelli primavera-estate 2019: baby bangsTendenza capelli primavera-estate 2019: baby bangsTendenza capelli primavera-estate 2019: baby ...

Cellulare in mano alla guida : ritiro patente e regole codice della strada : Cellulare in mano alla guida: ritiro patente e regole codice della strada Sappiamo quanto sia diffusa la pericolosa abitudine di guidare con la propria automobile, avendo in mano un Cellulare o smartphone. Magari per rispondere ad una chiamata più o meno importante, o per mandare un messaggio, fatto sta che tanti italiani spesso preferiscono avere una mano sul volante anziché due. Vediamo cosa dice la legge circa la guida con il Cellulare in ...

I calciatori del Palermo : «Depredati della dignità : stravolte regole a Serie B conclusa» : «Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale conflitto di interessi e senza un criterio oggettivo o una potestà normativa, decide di prendere una decisione che stravolge le regole a campionato ormai concluso». I calciatori del […] L'articolo I calciatori del Palermo: «Depredati della dignità: ...

Codice della strada - al via l’iter per approvare le nuove regole : Codice della strada, al via l’iter per approvare le nuove regole La Commissione trasporti della Camera ha previsto che moto o scooter sotto 150 cc di cilindrata possano andare in autostrada: divieto abbassato sotto i 120 cc. Sì a pattini, monopattini e skateboard sulle aree pedonali. Introdotte misure per la sicurezza dei ...

Papa Francesco impone nuove regole sulla denuncia di abusi sessuali all’interno della Chiesa : Papa Francesco ha emesso nuove regole globali per denunciare gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica, imponendo per la prima volta che tutte le diocesi istituiscano sistemi per denunciare abusi e insabbiamenti. Le nuove regole richiedono che tutte le diocesi cattoliche di tutto il mondo dispongano di un sistema “pubblico e accessibile” per segnalare gli abusi entro il 1 giugno 2020. Le nuove norme riguardano la procedura interna ...

Notre-Dame - si studia legge per saltare regole della tutela per accelerare ricostruzione. I professionisti della cultura protestano : Oggi, non si tratta solo di compiere un gesto che riguarda l'architettura, ma si tratta di milioni di gesti, umili ed esperti, governati dalla scienza e dal sapere, nel quadro di una politica ...