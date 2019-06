Le 5 Vele di Legambiente premiano il mare cristallino della Sicilia

direttasicilia

(Di sabato 15 giugno 2019) Le «5il. L”Isola si aggiudica il titolo di regina dell’estate . Dopo una stagione invernale che sembrava non volesse più andarsene, arrivano il caldo e la voglia di. Slla fine l’estate è arrivata. Così con Ustica e Pantelleria e il litorale nord del Trapanese, guidato da San Vito Lo Capo, sono i tre comprensorini con le 5nella classifica delle migliori coste d’Italia. La classifica è stata stilata dal Touring e da. Prima in classifica è Pollica, seconda CastiglionePescaia e terza Posada. Sul podio delpiù bello del 2019 tre località immerse nel Cilento, inmma e in Sardegna. La Sardegna vince tra le Regioni con cinque litorali con cinque veke, ma seguita subito dopo dallae dalla Puglia. Sono in tutto 97 le aree litorali elencate datra cui il litorale di Chia ...

raffaelevitali : I dubbi di Agostini: bocciati dalla Fee, promossi da Legambiente. Vele o bandiere, come sta il mare? - G_Adragna : Pantelleria, San Vito Lo Capo, Custonaci, (Cornino), Erice (Pizzolungo) e tutto il Litorale Nord di Trapani hanno r… - sanvitocasevac : È a San Vito Lo Capo il mare più bello d’Italia e conquista le 5 vele di Legambiente @DirettaSicilia -