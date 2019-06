Lavoratori sfruttati | dalle pizze surgelate ai prosciutti | reportage dalla Food Valley

Gabicce Mare - una testimone : i Lavoratori stagionali verrebbero sfruttati e vessati : Negli scorsi giorni hanno suscitato un certo clamore le dichiarazioni del sindaco di Gabicce Mare , cittadina turistica della Riviera Adriatica, situata tra in provincia di Pesaro - Urbino, il quale ha dichiarato che quest'anno mancherebbero moltissime figure stagionali in molte strutture ricettive, 2-3 per albergo secondo le stime. Il problema riguarderebbe in generale tutta la Riviera e le più rinomate mete turistiche italiane. Secondo quanto ...

Caporalato a Trapani e Monfalcone : Lavoratori sfruttati con pesanti angherie subite : Un’autentica organizzazione criminale di sede in Sicilia è stata sgominata stamattina dalla Guardia di Finanza. Una organizzazione dedita allo sfruttamento di manodopera in agricoltura, sottopagata, in nero e senza alcuna sicurezza per la salute dei malcapitati lavoratori. A Monfalcone invece, un imprenditore è stato arrestato dai Carabinieri dopo disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari più o meno con le stesse accuse. Il Caporalato ...