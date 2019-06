L’attrice muore a 54 anni | l’ultimo saluto social è una foto con la figlia Costanza

caffeinamagazine

(Di sabato 15 giugno 2019) “È scomparsa a 54una delle figure più importanti delle telenovelas, l’inimitabile Edith González, che conquistò il cuore di tutti noi sin dall’inizio del suo grande percorso, interpretando personaggi molto amati come in produzioni come “Cuore Selvaggio”, “Salomè”, “Nella sua carne” tra i tanti. Il nostro più sentito pensiero alla sua amata persona, ti perderemo Edith, un applauso fino al cielo”. Questo è il messaggio che la casa produttrice della telenovela Cuore Selvaggio, di cui Edith González era protagonista, ha lasciato per ricordare l’attrice, scomparsa per un cancro ovarico nelle ultime ore, sul profilo di Televisa. La triste notizia della scomparsa di Edith González, divulgata dalle televisioni sudamericane e confermata anche suidalla National Association of Actors, ha fatto presto il giro del mondo. E il ...

