La vita in diretta | Tiberio Timperi fa un gestaccio mentre nominano la collega | sconcerto

Tiberio Timperi - addio polemico alla vita in diretta? "Per fare tv devi essere cinico" - : Alessandro Zoppo Mentre si rincorrono le voci sull’approdo di Lorella Cuccarini al programma nella prossima stagione, il conduttore lancia un duro messaggio sui social Tiberio Timperi non ha preso bene le voci che vogliono Lorella Cuccarini alla conduzione de La Vita in diretta nella prossima stagione televisiva. Il giornalista è da giorni al centro dei rumors che circolano intorno al programma pomeridiano di Rai1: c’è chi lo vuole ...

Devi essere cinico! Tiberio Timperi fatto fuori da la vita in Diretta : Tiberio Timperi pronto a mollare. L’indiscrezione è uscita nelle ultime ore Direttamente dal profilo Instagram del presentatore. Tiberio Timperi ha infatti pubblicato la foto di un bigliettino che lascia davvero poco spazio all’immaginazione “Per fare veramente TV Devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della Vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità”. Scrive. E sotto i commenti dei fan non si ...

É successo in TV - 14 giugno 2013 : Mara Venier lascia La vita in diretta : La data di oggi, 14 giugno, coincide con l'ultima puntata de La Vita in diretta anno 2018/19, ma si collega anche all'ultimo appuntamento dell'edizione 2012/2013, l'ultima in cui al timone del programma era presente Mara Venier. Il suo rientro in Rai da conduttrice avvenne proprio grazie al programma del day-time pomeridiano della prima rete Rai 3 anni prima, nel 2010, al fianco di Lamberto Sposini prima e di Marco Liorni poi.Dopo 3 anni di ...

La vita in Diretta Estate dal 17 giugno con Beppe Convertini e Lisa Marzoli : Lisa Marzoli e Beppe Convertini Accoppiata inedita e alquanto sorprendente al timone della nuova edizione de La Vita in Diretta Estate: lunedì 17 giugno Lisa Marzoli e Beppe Convertini si insedieranno nel pomeriggio di Rai 1, per tenere compagnia al pubblico e affrontare come di consueto temi d’attualità, gossip e costume. Lo faranno insieme a tanti ospiti, collegandosi con i luoghi italiani in cui l’Estate prende forma, ascoltando ...

Lisa Marzoli a Blogo : "La vita in diretta estate - grande occasione dopo 15 anni di lavoro in Rai" (VIDEO) : "Una grande occasione arrivata dopo 15 anni di lavoro in Rai". Così, ai microfoni di Blogo, Lisa Marzoli ha definito il suo prossimo impegno televisivo. Da lunedì 17 giugno, infatti, condurrà al fianco di Beppe Convertini la versione estiva di La vita in diretta, su Rai1 dalle 16.50. La giornalista del Tg2, scelta dalla direttrice della rete ammiraglia della tv pubblica per affiancare il conduttore e attore, ha spiegato:Sarà più vita e più ...

Beppe Convertini a Blogo : "Condurre vita in diretta è coronamento di mia carriera decennale. Polemiche non mi toccano" (VIDEO) : Lunedì 17 giugno, a partire dalle ore 16.50, debutterà su Rai 1 la versione estiva di Vita in diretta. Alla conduzione insieme alla giornalista del Tg2 Lisa Marzoli ci sarà Beppe Convertini. Blogo lo ha intervistato:Vita in diretta estate ricalca, ovviamente, il format di grande successo che da decenni va in onda sull'ammiraglia. Sarà una trasmissione ricca di informazione, di attualità, di storie, con una finestra sul mondo. Parleremo di ...

