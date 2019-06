La vespa samurai usata contro la cimice asiatica

Invasione di cimici aliene : per ucciderle in Italia ?arriva la vespa samurai : Claudio Cartaldo La decisione della Commissione Agricoltura del Senato: contro le cimici aliene, ecco le vespe samurai La commissione Agricoltura del Senato ha deciso: per evitare l’Invasione di cimici marmorate asiatiche un insetto incubo per agricoltori e per chi ha frutteti, i senatori hanno dato il loro via libera all’introduzione di un antagonista naturale che possa combatterla. Si tratta della vespa samurai (Trissolcus ...