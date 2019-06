La versione occidentale di Phantasy Star Online 2 non sarà esclusiva Micrsoft

eurogamer

(Di sabato 15 giugno 2019) Se non si considera Cyberpunk 2077, l'annuncio più corposo di questo E3 2019 (per Microsoft) è stato senza dubbio quello dell'arrivo in occidente di2. Il trailer mostrato all'evento faceva intendere che il titolo sarebbe stato disponibile solo per PC ed Xbox One, tuttavia lo stesso Phil Spencer ha confermato l'arrivo del gioco su PS4.Come riporta VG247, ecco le dichiarazioni del capo della divisione Xbox:"Ormai vado in Giappone molto spesso, incontro tutti i publisher e vado da SEGA. Sapete, quasi tutti i titoli basati sul multiplayer si sono ispirati ama il 90% dei giocatori odierni non sa cosa sia."Leggi altro...

