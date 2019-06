La versione dei genitori di Britney Spears | Jamie e Lynne | tra rapporti tesi e ipotesi di

Chernobyl - la Russia vuole girare una contro-serie tv con la sua versione dei fatti : La co-produzione Hbo-Sky Chernobyl, già andata in onda negli Stati Uniti e che debutterà invece da noi il 10 giugno su Sky Atlantic, non solo ha attirato grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica ma ha anche riacceso l’interesse nei confronti di un evento tragico eppure dai contorni fumosi com’è stata l’esplosione nucleare dell’aprile 1986. Ma non tutti sono d’accordo con la ricostruzione dei fatti ...

Rilasciato il video di La Verità di Vasco Rossi in versione live - fuori la clip dei sold out a San Siro : La Verità di Vasco Rossi ha già una sua versione live. Dopo i due sold out allo Stadio San Siro di Milano, quelli che hanno raccolto 120000 persone sotto il palco, il Blasco annuncia una clip che raccoglie le due esibizioni sul palco dell'arena del rock. Il video è girato da Pepsy Romanoff con la direzione artistica di Vince Pastano. In pochi minuti, la clip ha collezionato decine di migliaia di visualizzazioni in attesa che i concerti ...

Bertolacci - l’ultima stoccata prima dell’addio : “Milan - un giorno racconterò la mia versione dei fatti” : Andrea Bertolacci lascia il Milan dopo 4 anni con poche luci e tante ombre: il centrocampista si è detto pronto a fornire la sua versione dei fatti in futuro Spal-Milan è stata l’ultima partita di Andrea Bertolacci con la maglia rossonera anche se, a dirla tutta, il centrocampista non è entrato in campo, così come nelle altre 37 gare della stagione. I 4 anni passati al Milan sono stati avari di soddisfazioni per Bertolacci che, ...

Milleanni è il nuovo album dei Nomadi con una versione inediti di Ma noi no di Augusto Daolio : Il nuovo album dei Nomadi è Milleanni. Il disco è già disponibile per i pre-order e sarà immesso sul mercato a cominciare dal 31 maggio, con una tracklist del tutto speciale che comprende anche una versione inedita di Ma noi no cantata da Augusto Daolio. Sono 11 le canzoni che saranno comprese nel nuovo lavoro del gruppo emiliano, tutte legate da un unico filo conduttore che richiama temi di stretta attualità in linea con il periodo che ...

Che le novità passino prima dagli USA prima di approdare nel resto del mondo, Italia in testa, non è una sorpresa ormai da tempo

Carige - stop alla conversione dei bond : Il Fondo interbancario ha preso atto oggi del passo indietro di Blacrock. E resta disponibile a partecipare a un’operazione sulla banca ligure

Siri - Arata interrogato per tre ore dai pm di Roma : secretato il verbale. L’avvocato : “Ha fornito al sua versione dei fatti” : Tre ore davanti ai pm che alla fine hanno deciso di secretare il verbale. È stato ascoltato nel pomeriggio l’imprenditore Paolo Arata, al centro dell’indagine che lo vede coinvolto per l’accusa di corruzione assieme al sottosegretario Armando Siri. Arata è stato ascoltato dalla procura di Roma: al termine dell’atto istruttorio i magistrati hanno deciso di secretare il verbale. “Abbiamo reso dichiarazioni sulla vicenda che ...

Lite Gattuso-Bakayoko - il francese non ci sta : la sua versione dei fatti [FOTO] : Tiemoué Bakayoko rompe il silenzio dopo il battibecco di ieri sera in panchina con Gattuso. Il centrocampista del Milan racconta la sua versione dei fatti su Twitter: “Anche partendo dalla panchina ero pronto a dare il 200%, anche per soli 5 minuti. Quando Lucas si è fatto male, mi è stato chiesto di prepararmi in caso di cambio e l’ho fatto subito, sono andato a scaldarmi per 2-3 minuti. Successivamente sono stato richiamato ...

Deferimento Palermo - arriva la versione del club : la nota dei rosanero [DETTAGLI] : Nessun problema rispetto a quanto accaduto stamattina. Il Palermo è tranquillo e rassicura i propri tifosi definendo “atto dovuto” il Deferimento della procura federale per irregolarità amministrative. Ecco la nota del club rosanero: “In merito al Deferimento odierno della Procura Federale l’U.S. Città di Palermo intende sottolineare come tale iniziativa sia un atto dovuto nonché conseguente alle indagini ...