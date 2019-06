La sorella di Tina Cipollari contro Ambra | “Lascia stare Kiko”

Tina Cipollari - la sorella contro Ambra : “Stai lontana da Kikò!” : Ambra Lombardo: la sorella di Tina Cipollari mette in guardia Chicco Nalli Ambra Lombardo non sembra convincere la famiglia del suo attuale compagno, Kikò Nalli. La bella professoressa del Grande Fratello, giorno dopo giorno, riceve accuse sul web e non. In molti l’accusano di essere una stratega e di essere interessata soltanto alla luce dei riflettori e non all’hairstylist. Questa volta è il turno di Annarita, la sorella di Tina ...

Giancarlo Magalli porta in tribunale la sorella : raggiro da centinaia di migliaia di euro al cugino : Una brutta storiaccia di soldi e di beghe famigliari. Come si legge su Il Giornale, è approdata a Palazzo di giustizia la lite in famiglia tra il conduttore Rai Giancarlo Magalli e la sorella Monica. Il primo avrebbe dichiarato che la seconda "si è comportata in maniera scorretta nei confronti di no