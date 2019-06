La prima puntata di Lontano da te in replica su Canale 5 in attesa della seconda | la

Temptation Island torna in tv e riparte col botto : cosa succede nella prima puntata : Nel corso della prima puntata di Temptation Island, condotta come sempre da Filippo Bisciglia, è successo l’impensabile: una coppia ha chiesto subito il falò di confronto e si è lasciata. A rivelare la scoppiettante novità è il sito di Davide Maggio. Pare che due fidanzati abbiano richiesto a gran v

UNA VITA - anticipazioni puntata di sabato 15 giugno 2019 (prima serata) : anticipazioni puntata 746 e 747 di Una VITA di sabato 15 giugno 2019 (su Rete 4 in prima serata): Flora riesce a convincere Paquito a non farla arrestare. Leonor e Iñigo hanno dei dubbi sul fatto che l’uomo visto da Flora possa essere il vero Cervera. Flora chiede comunque l’aiiuto di Paquito per smascherarlo. Felipe ottiene l’indulto per Diego, il quale fugge dall’ospedale per recarsi da Blanca. Quest’ultima è ...

Don Matteo 11 in replica - si ricomincia con la prima puntata : anticipazioni trama : Giovedì 13 giugno, in prima serata su Rai1 dalle 21.25 circa in poi, tornano in onda le puntate dell’ultima stagione realizzata fin qui di Don Matteo, ossia la numero undici. Trasmessa per la prima volta a inizio 2018, in attesa della prossima e conclusiva tornata di episodi (per cui si parla anche di un coinvolgimento di Stefano De Martino), i fan di Terence Hill possono consolarsi con un rewatch integrale di quella che sarà la ...

Don Matteo 11 prima puntata : trama e anticipazioni 13 giugno 2019 : DON Matteo 11 prima puntata. Terence Hill torna a vestire i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana nelle repliche di Don Matteo 11, in onda su Rai 1 a partire da giovedì 13 giugno 2019. Torna così sulla prima rete Rai una delle serie più amate e seguite dal pubblico italiano con l’undicesima stagione. Ecco di seguito il cast completo, trama e anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Don Matteo 11: ...

Temptation Island - slitta la prima puntata : il 17 giugno c'è Vasco Rossi : Tra i reality show più attesi di questa calda stagione estiva vi è sicuramente Temptation Island, il fortunato reality show che mette alla prova i sentimenti delle coppie, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il reality show è stato ovviamente riconfermato nel palinsesto della rete ammiraglia dopo gli ottimi ascolti della passata stagione e dell'edizione Vip condotta in autunno da Simona Ventura. In questi giorni sono già cominciate le ...

Ogni cosa è illuminata - prima puntata con Camila Raznovich si parla di casa : casa, Resilienza, Clima, Futuro, e Evoluzione: cinque temi su cui riflettere e altrettanti argomenti per cinque puntate di Ogni cosa è illuminata. Si comincia con la casa con la prima puntata in onda sabato 8 giugno su Rai3 alle 21,30 con la guida come nella prima stagione di Camila Raznovich. La conduttrice, che già abbiamo apprezzato in Kilimangiaro e ne Il borgo dei borghi ritorna a proporre il suo viaggio particolare tra emozioni e ...

La sai l’ultima? Gli ospiti di Ezio Greggio della prima puntata : Anticipazioni La sai l’ultima? Tutti gli ospiti del 21 giugno di Ezio Greggio L’estate di Canale5 sarà all’insegna delle risate. Venerdì 21 giugno infatti, alle 21.25 su Canale5, andrà in onda La sai l’ultima? A distanza di più di dieci anni dall’ultima edizione dello show di barzellette, Ezio Greggio riproporrà il programma sull’ammiraglia Mediaset con una veste inedita. Tante novità ma una certezza: il ...

“Lontano da te” – prima puntata di domenica 9 giugno 2019 – Trama - cast - anticipazioni. : Anche se ormai in piena estate, su Canale5 alla domenica sera, ecco una nuova fiction: “Lontano da te”, la nuova commedia romantica internazionale con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. La serie, composta da sette puntate, è diretta da Ivan Silvestrini ed è stata girata tra Siviglia, Roma e Praga. Nel cast anche Teco Celio, Pamela […] L'articolo “Lontano da te” – Prima puntata di domenica 9 giugno 2019 – Trama, ...

Bitter Sweet Ingredienti d'amore/ Anticipazioni prima puntata del 10 giugno : Bitter Swee Ingredienti d'amore, Anticipazioni e cast della serie turca al via oggi, 10 giugno, su Canale 5 con Ozge Gurel di Cherry Season

Lontano da te - diretta prima puntata : le interferenze : Un tocco di sovrannaturale, ma soprattutto tanta commedia e tanti sentimenti in Lontano da te, la fiction in quattro prime serate in onda da questa sera, 9 giugno 2019, alle 21:20, su Canale 5. Una co-produzione tra Mediaset Italia, Mediaset España con Cross Productions, girata tra Italia e Spagna e che parte da un concetto base estremamente noto alle commedie romantiche, ovvero quello secondo cui gli opposti si attraggono. ...

