La polizia manganella 170 facchini in sciopero con le famiglie

Torino - polizia contro il corteo No Tav. Il video della carica e delle manganellate : “Un’aggressione a freddo” : Tensioni al corteo del Primo Maggio a Torino, dove la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. C’è stato qualche spintone, e il movimento No Tav ha gridato “vergogna, fuori la Digos dal corteo”. Episodio distinto da quello registrato sempre a Torino, che ha visto invece protagonisti attivisti ...