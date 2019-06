La politica non conosce l’economia | la subisce e basta Ora servono le ‘idee-forza’

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Da tempo cerco di capire che cosa il sistema politico medita di fare per cercare di riprendere a volare. Ma non ci sono finora riuscito. In realtà mancano le “idee”: quelle che si chiamano, nell’arte del marketing strategico e operativo, le “idee-forza”. Ho cercato di studiare, non mi sono arreso: ho affrontato con coraggio documentazioni dei centri-studi ministeriali. Ne sono uscito sconsolato. Qualche anno fa il dottor Piero Bassetti (fu il primo Presidente della Regione Lombardia) mi inviò una copia di uno studio sulle Pmi elaborato dal MiSe: era stato predisposto per il premier Matteo Renzi, il quale era stato appena incaricato di prendere in mano la situazione del governo del Paese. Lo studio constava di una quarantina di pagine A4 scritte fitte fitte, grafici, richiami autorevoli, documentazioni numeriche: le Pmi, le Pmi, e poi ancora le Pmi. Chissà quanto ...

