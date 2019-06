La Luna piena Fragola sta per illuminare il cielo estivo | quando e come godersi lo

Victoria Beckham e il segreto dell’eterna giovinezza : «Bevo acqua di Luna piena» : Victoria Beckham e il segreto dell’eterna giovinezza. L’ex Spice Girls, moglie di David Beckham, ha 44 anni ma la sua pelle non ha alcuna intenzione di cedere all’età. E così lei stessa, vera e propria icona della cura del corpo e della bellezza, ha svelato l’ultimo trattamento a cui si è sottoposta: «Bevo acqua di luna piena». Per farlo ha scelto un resort di lusso in Germania, il Lanserhof Tegernsee. Un weekend per ...

Luna piena 18 maggio 2019 : significato calendario lunare e dove vederla : Luna piena 18 maggio 2019: significato calendario Lunare e dove vederla Occhi all’insù nella serata di oggi sabato 18 maggio 2019: una particolare Luna solcherà il cielo notturno del Belpaese. Torna la Luna Blu La Luna piena si può ammirare tutte quelle volte in cui il nostro pianeta si trova perfettamente allineato tra il Sole e il satellite stesso. Tuttavia, la Luna piena che si potrà ammirare stasera è una Luna un po’ particolare, ...

Il suo segreto! Victoria Beckham beve acqua di Luna piena per restare giovane : Victoria Beckham si conferma una dei maggiori guru mondiali in fatto di bellezza e il suo ultimo consiglio su come disintossicare il proprio corpo dalle tossine bevendo acqua imbottigliata nelle notte di luna piena sta spopolando sui social. La stilista, 44 anni, ha trascorso un po 'di tempo a “Lanserhof Tegernsee”, il famoso centro benessere di lusso in Germania, staccando la spina dal suo stile di vita super impegnato, concedendosi alcuni ...

Allarme Luna piena! Aumentano gli incidenti stradali : Secondo i media britannici il rischio crescerebbe del 4% a causa della distrazione al volante. L’Allarme luna piena quando si sta guidando arriva dai media britannici. Due ricerche condotte in Giappone e negli Stati Uniti infatti confermerebbero l’aumento di incidenti stradali proprio in concomitanza del plenilunio. --Il rischio di incorrere in un sinistro aumenterebbe del 4%. I ricercatori hanno preso in considerazione ben 850mila incidenti ...

Wine&Thecity : sabato a Napoli il gran finale con Esbat - la festa della Luna piena : Sarà la luna piena in tutto il suo splendore a fare da cornice a Esbat, la festa con cui sabato dalle 19:30 al Bagno Sirena di Posillipo si chiuderà la dodicesima edizione di Wine&Thecity, la rassegna che celebra creatività urbana e buon vino. Nella ricetta del gran finale di Wine&Thecity gli ingredienti fondamentali saranno teatro danza, cibo d'autore, buon vino e la musica di dj Cerchietto. La perfomance di teatro danza ispirata agli ...

Sicurezza auto : guidare con la Luna piena è pericoloso : Sicurezza auto, la luna piena influisce sulle percezioni dei guidatori e li distrae aumentado il rischio di incidenti del 4% Secondo uno studio condotto, dai ricercatori Donald A Redelmeier dell’Università di Toronto ed Eldar Shafir della Princeton University, su una complessa analisi che li ha visti analizzare 850mila sinistri avvenuti negli ultimi 5 anni sul territorio Giapponese e circa 40 anni di incidenti accaduti ai ...

Questa sera la Luna piena in Bilancia invita a seguire le proprie verità - senza paura del giudizio : Appassionati di astrologia e di spettacoli Lunari, ecco un nuovo, importante appuntamento: Questa sera - 19 aprile - tutti con gli occhi rivolti verso il cielo. Oggi, infatti, la Luna raggiungerà la fase di Luna piena e si tingerà ...