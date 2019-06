La giocatrice di poker più sexy è morta a 26 anni | «Folgorata da una scossa elettrica in

attualitavip.myblog

(Di sabato 15 giugno 2019) Liliya Novikova aveva ventisei, occhi chiari e una passione che l’aveva trasformata in una celebrità. Era considerata ladipiùdella Russia. Ègiovanissima dopo essere rimastada una. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai media, stava ricaricando il cellulare a un dispositivo probabilmente difettoso. Oppure stava utilizzando un phon per asciugare i capelli. Il suo corpo è stato ritrovato nel bagno di casa sua a Mosca. A dare l’allarme sono stati i genitori, preoccupati perché la figlia non rispondeva più alle loro chiamate. Hanno contattato la vicina di casa della ragazza, che alla fine ha fatto la tragica scoperta. Da un primo esame, i segni di trauma da shock elettrico sarebbero apparsi inconfutabili. C’è anche chi inizialmente ha pensato che sia scivolata ein seguito a un trauma cranico. ...

tuttosport : Morta #LiliyaNovikova, la più bella giocatrice di poker - infoitestero : Morta la giocatrice di poker Liliya Novikova: aveva solo 26 anni - infoitestero : E' morta Liliya Novikova, la più sexy giocatrice di poker della Russia -