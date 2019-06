La gaffe di Donald Trump | chiama il principe Carlo Principe delle balene

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Francesca Rossi Il presidente degli Stati Unitisi è reso involontario protagonista di unasu Twitter che coinvolge la royal family inglese, scatenando l’ilarità del popolo di Internet Il presidente americanoha commesso un errore di battitura su un post di Twitter, rendendosi involontariamente protagonista di un epic fail che non verrà dimenticato tanto presto. A volte sono proprio le piccole distrazioni a compromettere un’intera situazione, un po’ come accade per le espressioni matematiche. Basta un numero al posto sbagliato e tutto il calcolo salta. Stavolta, però, non c’entrano le cifre, bensì le lettere. In un tweet, come riporta il Corriere della Seraavrebbe voluto e dovuto scrivere “Prince of Wales” (del Galles) riferendosi a, il figlio della regina Elisabetta. Invece tra le lettere ha fatto capolino una ...

SmordiRita : RT @mgmaglie: Chi spiega al @ilgiornale, che l'antitrumpismo acceca, oppure rivela sciatteria,che #Marte è un programma della Nasa,che Tr… - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: DONALD TRUMP FA UNA GAFFE SU TWITTER E CHIAMA CARLO D'INGHILTERRA 'PRINCE OF WHALES' (BALENE) - torillo59 : anche se cancelli in un baleno le balene rimangono:-) DONALD TRUMP FA UNA GAFFE SU TWITTER E CHIAMA CARLO D'INGHILT… -