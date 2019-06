Juventus | shock per Agnelli | parente muore durante una partita all’Allianz Stadium

calcioweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) E' una giornata triste per il mondoe per un grave lutto che si è verificato poco fa. Stava giocando a calcio all'Allianz, in occasione di un ritrovo annuale dei tanti rami della famigliama è morto. Stiamo parlando di Clemente Ferrero de Gubernatis, 51 anni, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianniche ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Gli altri familiare si sono subito resi conto della gravità, trasportato d'urgenza al Maria Vittoria per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale, lascia la moglie Giovanna e i tre figli Edoardo, Viola e Giovanni.

