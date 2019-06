Juventus | per Sarri si starebbero limando gli ultimi dettagli

Juventus - potrebbero partire Mandzukic e Higuain per arrivare ad Icardi : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Maurizio Sarri, prosegue il lavoro della dirigenza pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gran parte degli investimenti potrebbero passare da cessioni pesanti, anche perché la Juventus, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 ...

Sarri Juventus - il Derby County rallenta la trattativa : ecco perchè : Sarri Juventus – Sembra sia arrivata la fine della telenovela allenatore Juventus. Dall’annuncio dell’addio di Allegri ormai è passato quasi un mese e ad oggi (a parte le parole di alcuni giornalisti) non si sa con certezza chi allenerà la Juventus, visto che la vecchia signora non è ancora uscita allo scoperto. Quello tra Sarri e la Juventus è […] More

Il tam tam Sarri fa perdere alla Juventus il 6% in Borsa : Si attende ancora l’annuncio ufficiale, in quello che oramai sembra essere per tutti il #SarriDay. Sfumata, secondo i media la possibilità per Agnelli di avere sulla panchina Pep Guardiola, si procede per chiudere gli ultimi dettagli dell’affare Sarri. Le ultimissime indiscrezioni parlano di Juve e Chelsea che avrebbero chiuso accordandosi per il pagamento di un indennizzo di 5 mila sterline al club londinese per lasciare libero il ...

Juventus - per La Gazzetta dello Sport Icardi potrebbe accettare solo i bianconeri : Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Maurizio Sarri dovrebbe essere il prossimo tecnico bianconero. Sembrano risolte le questioni burocratiche fra il tecnico toscano ed il Chelsea, quest'ultimo dovrebbe ufficializzare a breve il nuovo manager, che dovrebbe essere Lampard, solo dopo potrebbe esserci l'annuncio di Sarri alla Juventus. A tenere banco sono però le questioni di mercato, con i bianconeri che vogliono regalare una rosa ...

BBC e Guardian dicono che la Juventus ha trovato un accordo col Chelsea per assumere l’allenatore Maurizio Sarri : Giovedì sera diverse autorevoli fonti hanno scritto che il Chelsea e la Juventus hanno trovato un accordo preliminare per il passaggio dell’allenatore Maurizio Sarri dal primo club al secondo. Lo hanno scritto BBC, Guardian e il giornalista di Sky Sport Gianluca Di

Calciomercato - la pazza idea tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

GUARDIOLA ALLENATORE Juventus?/ C'è una frase che fa ben sperare i tifosi... : GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS? Esteban, giornalista di As, parla di una trattativa Pep-Juve ancora aperta. E De Napoli è convinto che l'affare si farà.

Juventus-Chelsea - trattativa in dirittura per Sarri : ecco come il club bianconero ha sbloccato l’operazione : Chelsea e Juventus stanno per raggiungere un accordo per il passaggio di Maurizio Sarri in bianconero, l’allenatore toscano avrà come vice Martusciello Maurizio Sarri e la Juventus, trattativa ai dettagli. Il Chelsea ha dato il proprio via libera, arrivato dopo l’ultimo incontro andato in scena a Londra tra Marina Granovskaia e Fabio Paratici, riuscito a strappare un forte sconto sull’indennizzo che i blues chiedevano per ...

News Juventus - Paratici pronto al super colpo in difesa per il dopo Barzagli : News Juventus – In casa bianconera si lavora con grande determinazione in vista della stagione futura. Paratici e soci hanno intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa da mettere a disposizione del prossimo tecnico bianconero, partendo proprio dalla difesa. LEGGI ANCHE:Juventus su Mourinho: il piano bianconero con nuovo retroscena! News Juventus, i bianconeri potrebbero portare a […] More

Niente panchina per Allegri - l’ex allenatore della Juventus ammette : “starò fermo un anno - vi dico perchè” : L’ex allenatore della Juventus ha confermato che non allenerà nella prossima stagione, prendendosi un anno sabbatico per ricaricarsi “Sto fermo un anno, anche perchè c’è da riprendere un po’ in mano la vita privata. Questi ultimi 16 anni sono stato in una centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari. Mi serve quest’anno per ricaricarmi per il prossimo“. Sono le parole di Massimiliano ...

Paolo Mazzoleni - la confessione choc dell’ex arbitro : “Ho avuto il cancro - per questo caddi in campo durante Milan-Juventus” : Era l’8 febbraio del 2012 e in campo si stava disputando la partita di Coppa Italia Milan-Juventus quando all’improvviso cadde a terra, colpito da un malore: “Mia moglie Daiana mi prese per mano e mi convinse a continuare. Arbitrai Fiorentina-Udinese la domenica prima, il lunedì entrai all’Istituto dei Tumori di Milano per l’operazione e per il mercoledì rifiutai il cambio di designazione offertomi dal designatore Stefano ...

Juventus - Guelpa : 'Paratici non è a Londra per Sarri' : Un'altra settimana sta per concludersi e la Juventus ancora non svelato il nome del nuovo allenatore. I bianconeri per molti media sono in attesa di trovare un accordo con il Chelsea per liberare Maurizio Sarri. Oltre al nome del tecnico toscano alla Juve è accostato anche il profilo di Pep Guardiola. L'allenatore catalano è il sogno dei tifosi juventini che sperano di poterlo vedere a Torino. Uno dei primi ad accostare Pep Guardiola alla Juve è ...

Secondo Guelpa de 'Il Giornale' - 'per Guardiola alla Juventus siamo ai dettagli' : L'attesa principale della Juventus e dei suoi tifosi è l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. In settimana potrebbe esserci l'annuncio, con la maggior dei media sportivi che sostengono l'arrivo di Maurizio Sarri in bianconero. Come al solito non mancano altre notizie che vanno controcorrente, come quella lanciata, per l'ennesima volta, dal noto giornalista de 'Il Giornale' Luigi Guelpa. Lo stesso sostiene da diversi mesi che il vero ...

Juventus - altro acquisto per la difesa : arriva Romero dal Genoa (RUMORS) : La Juventus, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Ma come è tipico di una società organizzata come quella bianconera, si pensa anche al futuro e agli investimenti su giovani che potrebbero diventare dei riferimenti nei prossimi anni. Dopo Demiral, acquistato dal Sassuolo per 15 milioni (dovrebbe essere il quinto ...