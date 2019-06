Juventus | Paratici sogna il colpo da oltre 100 milioni | ecco il nome

SARRI ALLENATORE Juventus?/ Paratici tratta con Ramadani - intesa vicina : Maurizio SARRI ALLENATORE JUVENTUS? Oggi sarà il giorno della firma, anche se lo stiamo sentendo da diversi giorni. I tifosi però sognano ancora Guardiola.

Zaniolo Juventus - carta a sorpresa di Paratici : pronto lo scambio : Zaniolo Juventus – La Juventus mantiene alto l’interesse per Nicolò Zaniolo. Il giovane talento della Roma è uno dei principali obiettivi di calciomercato dei bianconeri, che vogliono assolutamente mettere le mani su un giocatore di prospettiva, con enormi margini di miglioramento. Secondo ‘Tuttosport’, i campioni d’Italia lavorano a un discorso con i giallorossi in cui potrebbe rientrare anche Higuain. Leggi ...

Juventus - Sarri sempre più vicino : Paratici avrebbe trovato un'intesa col Chelsea : Ormai sembra essersi risolto il rebus sull'allenatore della Juventus: stando a quanto affermano Sky Sport e vari altri media specializzati, Maurizio Sarri sembra essere davvero ad un passo dal club bianconero. Infatti la Juve, nella giornata di ieri, avrebbe trovato un'intesa con il Chelsea per liberare il tecnico ex Napoli, con il club bianconero che dovrebbe versare un indennizzo ai blues per poter sbloccare la situazione. Dunque ormai, il ...

News Juventus - Paratici pronto al super colpo in difesa per il dopo Barzagli : News Juventus – In casa bianconera si lavora con grande determinazione in vista della stagione futura. Paratici e soci hanno intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa da mettere a disposizione del prossimo tecnico bianconero, partendo proprio dalla difesa. LEGGI ANCHE:Juventus su Mourinho: il piano bianconero con nuovo retroscena! News Juventus, i bianconeri potrebbero portare a […] More

Juventus - Guelpa : 'Paratici non è a Londra per Sarri' : Un'altra settimana sta per concludersi e la Juventus ancora non svelato il nome del nuovo allenatore. I bianconeri per molti media sono in attesa di trovare un accordo con il Chelsea per liberare Maurizio Sarri. Oltre al nome del tecnico toscano alla Juve è accostato anche il profilo di Pep Guardiola. L'allenatore catalano è il sogno dei tifosi juventini che sperano di poterlo vedere a Torino. Uno dei primi ad accostare Pep Guardiola alla Juve è ...

Mercato Juventus - la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : Paratici ha incontrato il club! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di Mercato. Secondo quanto rivelato dai colleghi di “Sky Sport”, Paratici avrebbe incontrato il Lione per parlare di Ndombele. Il centrocampista francese, rappresenterebbe la prima alternativa a Pogba o Milinkovic Savic. Il Lione valuta il giocatore circa 70 milioni […] More

Juventus - Sarri pista tortuosa? Paratici è a Londra : i dettagli : Sarri Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come evidenziato da “Daily Mail”, il Chelsea si starebbe opponendo in maniera totale all’addio di Maurizio Sarri. Il club londinese vorrebbe un indennizzo di circa 6 milioni di euro per liberare il tecnico ex Napoli agli ultimi due anni di contratto. Paratici sarebbe volato […] L'articolo Juventus, Sarri pista tortuosa? Paratici è a Londra: ...

Sarri-Juventus - rivelazione a sorpresa : “E’ pessimista”. Paratici vola a Londra! : SARRI JUVENTUS- Potrebbe complicarsi in maniera totale il passaggio di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, il Chelsea non vorrebbe liberare il suo tecnico in vista della prossima stagione. In più, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Chelsea potrebbe chiedere un indennizzo da 6 milioni di euro per […] More

Calciomercato Juventus - missione in Francia di Paratici : nel mirino Ndombele e Gouiri - poi incontro con lo United : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è la questione panchina, nuovo incontro con il Chelsea per sbloccare la situazione legata al tecnico Maurizio Sarri. Prime mosse di mercato, secondo l’edizione di speciale Calciomercato su Sky Sport missione in Francia di Paratici, incontro con il Lione per il centrocampista Ndombele, occhi anche sul giovane Amin Gouiri, in ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici a Parigi per i due gioielli del PSG : Mercato Juventus – La Juventus si appresta a scegliere il nuovo allenatore, ma nel frattempo Fabio Paratici lavora al calcioMercato. Ieri il dirigente bianconero si è recato a Parigi per due calciatori del Paris Saint Germain: Adrien Rabiot, in scadenza con i francesi, ed il brasiliano ex Roma Marquinhos. Leggi anche: Guardiola Juventus, il tecnico: “Restare al City? Si, ma…” Mercato Juventus, Rabiot e Marquinhos a ...

Traorè Juventus - beffata la Fiorentina : Paratici vicino al colpo : Traorè Juventus – Ormai ci siamo, primo colpo di Paratici a centrocampo. Hamed Junior Traorè alla Juventus: il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha anticipato, come rivelato da ‘Sky’, che il giovane centrocampista ivoriano è vicino alla società bianconera. Il 19enne a gennaio era stato annunciato dalla Fiorentina (sarebbe dovuto arrivare in estate) ma l’operazione si è arenata e la Juve ne ha […] More

Juventus - De Ligt verso il Psg "libera" un grosso nome per la difesa : chi punta Paratici : La Juventus sta cercando un difensore top sul mercato per sostituire Barzagli, ritirato, e trovare un degno erede agli stagionati Bonucci e Chiellini. Nelle ultime ore si è parlato di un ritorno a Torino del marocchino Medhi Benatia (fuggito a gennaio in Qatar, all'Al-Duhail), ma l'obiettivo grosso

Juventus - Pogba o Milinkovic Savic : svelato il piano di Paratici : Juventus -Sembra ormai questione di ore per la Juventus l’annuncio del nuovo allenatore. Anche dall’Inghilterra arrivano nuovi indizi sull’ormai prossimo approdo di Maurizio Sarri in bianconero ed anche per questo le manovre di calciomercato Juventus stanno entrando nel vivo. Tra le priorità, cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi, c’è l’innesto di un grande colpo a centrocampo per il quale […] More

Mercato Juventus - sorpresa Paratici : doppio affare in difesa da 67 milioni di euro : Mercato Juventus- Fabio Paritici si prepara a regalare a Maurizio Sarri un doppio colpo in difesa in vista della prossima stagione. Come trapelato nelle ultime ore, Cancelo sembrerebbe esser pronto a dire addio ai bianconeri per una cifra pari o superiore ai 50 milioni di euro. Il terzino portoghese vestire la maglia del Manchester City […] More