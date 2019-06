Juve | Cristiano Ronaldo | ' Ci vediamo presto per lottare per nuove e incredibili conquiste'

Calciomercato - la bomba di Matthäus : “James Rodriguez alla Juve - lo vuole Cristiano Ronaldo” : “James Rodriguez? Secondo me andrà alla Juventus. E’ molto vicino a Cristiano Ronaldo e mi ha detto che è in contatto con lui e che CR7 lo vuole a Torino”. Sono le importanti dichiarazioni di Lothar Matthäus parla dell’attaccante colombiano finito nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Nel corso di una intervista ad ‘AS’, l’ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter ha dato ...

Juventus - Cristiano Ronaldo vuole Marcelo a Torino (RUMORS) : L'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero potrebbe arrivare in questo fine settimana, o al massimo inizio settimana prossima, ma a tenere banco sono le notizie riguardanti il calciomercato. Gli acquisti come le cessioni saranno ovviamente avallate anche dal nuovo allenatore bianconero (che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Maurizio Sarri), ma la dirigenza prosegue il suo lavoro alla ricerca delle migliori opportunità di ...

Cristiano Ronaldo ha invitato De Ligt alla Juve : Domenica 9 giugno si è disputata la finale di Nations League, che ha visto scontrarsi Portogallo ed Olanda, con la nazionale lusitana che ha trionfato grazie ad un gol di Gonzalo Guedes. Il match ha visto protagonista Cristiano Ronaldo, come al solito è il trascinatore del 'suo' Portogallo. Nella difesa olandese ha giocato un obiettivo di mercato della Juventus, De Ligt dell'Ajax, che ha dichiarato che a fine partita il portoghese si sia ...

De Ligt : 'Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus' : Domenica 9 giugno si è disputata la finale della Nations League, competizione nuovissima creata dalla Uefa che punta a dare sempre meno rilevanza alle amichevoli internazionali. Il match ha visto di fronte il Portogallo (che in semifinale ha battuto la Svizzera) contro l'Olanda (che ha superato l'Inghilterra), con la vittoria per 1 a 0 della nazionale lusitana grazie ad un gol di Gonzalo Guedes. Come al solito ha brillato la stella di Cristiano ...

Sergio Ramos allontana la Juventus : “Cristiano Ronaldo? Non mi ha chiesto di andare a Torino - continuo al Real Madrid” : Sergio Ramos allontana le voci che lo vorrebbero alla Juventus: il difensore del Real Madrid svela di non aver ricevuto alcuna ‘chiamata’ da Cristiano Ronaldo I rapporti fra Sergio Ramos e il Real Madrid non sono di certo idilliaci. Il difensore spagnolo, capitano e bandiera del club capitolino, ha avuto spesso da ridire con il presidente Florentino Perez, screzi che hanno alimentato diverse voci in merito ad un suo possibile ...

CRISTIANO RONALDO A DE LIGT : 'VIENI ALLA JuveNTUS'/ I pro e i contro dell'operazione : CRISTIANO RONALDO 'chiama' De LIGT ALLA Juventus dopo il trionfo in Nations League: capitano dell'Ajax, 'rimasto spiazzato da CR7, deciderò dopo le vacanze'

Cristiano Ronaldo festeggia la Nations League su Instagram : la gaffe sul ‘triplete’ non va giù ai tifosi della Juventus [FOTO] : Dopo la vittoria della Nations League, Cristiano Ronaldo fa discutere su Instagram: il post parla di ‘triplete’ ma i tifosi della Juventus hanno qualcosa da ridire Da ieri notte Cristiano Ronaldo ha aggiornato la sua bacheca con l’ennesimo trofeo. Questo, poichè nuovo, gli mancava: CR7 ha guidato il Portogallo alla conquista della Nations League. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato su Instagram postando una foto che ...

Mondiale femminile - chi è Barbara Bonansea : i retroscena sulla carriera - la Juventus e l’amore per Cristiano Ronaldo : Mondiale femminile – “Ho grandi speranze per l’Italia, ma penso che in fondo le favorite siano Inghilterra, Francia e Stati Uniti”. Lunga intervista di Barbara Bonansea, calciatrice della Juventus protagonista della doppietta all’esordio Mondiale della nazionale italiana ai mondiali in Francia, a ‘Undici’. “Mio padre mi portava con lui a ogni singolo allenamento di mio fratello maggiore, e a ...

Juventus - Matthijs De Light rivela : "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire a Torino" : Con un tweet di poche righe, il difensore olandese Matthijs De Light, al termine della finale di Nations League persa contro il Portogallo, ha svelato un curioso retroscena di mercato. "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus. Ero un po' spiazzato dalla sua richiesta, ecco perché mi

de Ligt : “Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juventus” : Matthijs de Ligt, difensore dell’Ajax e della Nazionale olandese, all’emittente Vos svela il siparietto che lo ha coinvolto con Cristiano Ronaldo dopo la finale della Nations League: “Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juventus. Ero un po’ stupito e scioccato, per questo ho riso. All’inizio non avevo capito…”. “Non so dove andrò – prosegue de Ligt – ora vado in vacanza e mi ...

Se la Juve “appiattisce” Cristiano Ronaldo : fenomeno al Real e in Nazionale - “uno dei tanti” in bianconero : Nella serata di scena si è giocata la prima semifinale di Nations League, sono scese in campo Portogallo e Svizzera, l’uomo del match è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus è stato protagonista di una prestazione ancora da incorniciare, prima la rete del vantaggio su punizione, poi il pareggio di Ricardo Rodriguez su calcio di rigore e quando la partita sembrava indirizzata verso i tempi ...

Cristiano Ronaldo - il gol su punizione solo in Nazionale : tifosi della Juve scatenati - commenti esilaranti : Il primo anno in Italia è stato importante per Cristiano Ronaldo, che ha segnato quasi 30 reti tra campionato e coppe portando a casa uno scudetto. A mancare però è stato il gol su punizione, realizzato invece ieri sera nella semifinale di Nations League tra il suo Portogallo e la Svizzera. Tripletta per lui, che ha messo dentro su calcio piazzato la rete del momentaneo 1-0 replicando a quella segnata alla Spagna nella gara ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e compagni si sono allenati davanti ai tifosi : Questa mattina, dopo quattro giorni di riposo, la Juventus ha ripreso gli allenamenti e ha iniziato a preparare la gara contro la Sampdoria. I campioni d'Italia hanno svolto una seduta mattutina di fronte ad alcuni fortunati tifosi scelti fra i member e gli official fan club. L'allenamento è stato come sempre molto intenso, e Cristiano Ronaldo ha deliziato i sostenitori con grandi numeri. Al termine della sessione i giocatori, come di consueto, ...