blogo

(Di sabato 15 giugno 2019) Un anno fa Mtv annunciò di essere al lavoro su una reboot di, la storica serie animata andata in onda per cinque stagioni. Se ad oggi di quel progetto si sa ben poco, il network hato invece-off tratto proprio dae che avrà come protagonista, appunto,Landon.Facciamo un piccolo ripasso: nella serie originale (a sua volta-off di Beavis & Butthead),è una delle studentesse del liceo Lawndale, dove si svolgono gran parti delle vicissitudini della protagonista. Studentessa modello il cui futuro sembra già scritto,soffre però due pressioni: da una parte essere un punto di riferimento per gli altri studenti afro-americani, dall'altra le continue attività extra-scolastiche che le impongono i genitori., Mtvil-off dipubblicato su TVBlog.it 15 giugno 2019 17:07.

SerieTvserie : Jodie, Mtv annuncia il primo spin-off di Daria - Noovyis : Un nuovo post (MTV commissiona uno spin-off di “Daria”, protagonista Jodie doppiata da Tracee Ellis Ross) è stato p… - Deiv90 : MTV commissiona uno spin-off di “Daria”, protagonista Jodie doppiata da Tracee Ellis Ross | News | SENTIREASCOLTARE… -