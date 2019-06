Jesse Williams in Sardegna con Stefania Spampinato per Grey’s Anatomy | “Ero insegnante

optimaitalia

(Di sabato 15 giugno 2019) Tra i grandi protagonisti del finale di stagione che andrà in onda anche in Italia lunedì 17 giugno,inè la guest star della seconda edizione di Filming ItalyFestival, insieme all'attrice italiana e collega di set. Gli interpreti del dottor Jackson Avery e della dottoressa Carina DeLuca hanno partecipato alla kermesse sarda dedicata al cinema e alla serialità che ospita quattro giorni di proiezioni e incontri, anteprime esclusive e premiazioni di volti noti, in programma dal 13 al 16 giugno al Forte Village e all’UCI Cinemas di Cagliari.ha incontrato il pubblico del Festival per parlare della sua esperienza in Grey's, non solo come attore ma anche come regista, visto che questa stagione - oltre a rappresentare quella del record di longevità della serie ABC - ha visto il suo debutto dietro la macchina ...

spampistefania : Grey's Anatomy: le star ospiti del Filming Italy Sardegna Festival - _Sirius_ly : RT @Daninseries: In questa settimana sono arrivati in Italia, per citarne alcuni: Gli Sprouse, Hero, Mena Massoud, Darren Criss, Nina Dob… - OptiMagazine : #JesseWilliams in Sardegna con #StefaniaSpampinato per #GreysAnatomy: 'Ero insegnante, dovevo fare solo 3 episodi'… -