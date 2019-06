Italia nella morsa del caldo | weekend da bollino rosso

Tumori - dermatologa : “Italia pioniera nella microscopia confocale” : “Italia pioniera” nella diagnosi dei Tumori della pelle, e in particolare del melanoma, con la nuova microscopia confocale: “Lo strumento che raccoglie le più alte percentuali di successo“. A sottolineare il primato del Belpaese è Caterina Longo, professore associato all’università di Modena e Reggio Emilia e dermatologa all’ospedale Santa Maria Nuova Irccs di Reggio Emilia, che evidenzia i vantaggi della ...

Mondiali under 20 - l’Italia è quarta : nella finalina vince l’Ecuador ai supplementari : Solo quarta l’Italia: la finalina la vince l’Ecuador che va così sul podio del mondiale under 20 da terza classificata. Azzurrini rivoluzionati: non c’è Pinamonti, che a causa dell’infortunio rimediato non parteciperà neppure all’Europeo under 21 e Nicolato manda in campo quelli che hanno giocato di meno: Plizzari va in panchina lasciando il posto a Carnesecchi, altro prodotto del vivaio atalantino, dentro poi Candela, Bettella, Ranieri e il ...

La fiducia (a metà) degli Italiani nella tecnologia : Ricerca condotta da YouGov per VMware. Un esempio: il 72% ritiene che le nuove tecnologie influenzino in modo concreto la vita di tutti i giorni, ma solo il 30% preferirebbe che fosse un robot ad effettuare un intervento chirurgico invasivo piuttosto che un medico reale. E il...

Poste Italiane nella top 10 delle aziende sostenibili : L’azienda è al 6° posto nella classifica dell’Integrated Governance Index, l’indice che misura l’integrazione dei principi...

L’Équipe stila la classifica dei migliori Under 20 al mondo : tre Italiani nella top 10 [DETTAGLI] : L’Équipe, quotidiano francese, ha stilato la classifica dei migliori Under 20 al mondo. In testa il fenomeno dell’Ajax Matthijs de Ligt, corteggiato da tutti i top club europei. Segue Jadon Sancho, attaccante esterno del Borussia Dortmund; sul podio anche Kai Havertz, centrocampista del Bayer Leverkusen. Nei primi 10 posti troviamo tre azzurri: Gianluigi Donnarumma, in quinta posizione, Niccolò Zaniolo sesto precede Moise Kean. ...

"L'Italia nella caverna di Socrate". Savona chiede di abbassare i toni per dare fiducia : ″È come se l’Italia fosse collocata dentro ‘la caverna di Socrate’, dove le luci fioche della conoscenza che in essa penetrano proiettano sulle pareti un’immagine distorta della realtà. Per giunta in presenza di un continuo vociare a senso unico che stordisce. È compito di chi riveste posizioni di vertice della politica, dell’economia e dei mezzi di informazione rafforzare la luce e ...

Cibi etnici - sequestri per oltre 128 tonnellate in tutta Italia : Cibi etnici, sequestri per oltre 128 tonnellate in tutta Italia. Operazione dei Carabinieri del Nas, di concerto con il Ministero della Salute

Controlli dei Nas in circa 500 locali etnici in tutta Italia : la metà sono irregolari. Sequestrate 128 tonnellate di cibo : Mancato rispetto delle norme igieniche, trattamenti sbagliati dei cibi, in alcuni casi scaduti, e importazioni vietate. sono solo alcune delle irregolarità evidenziate dai Controlli condotti dai Nas dei Carabinieri in tutta Italia su circa 500 locali etnici e depositi di alimenti provenienti dall’estero. Dalle ispezioni è risultato che quasi la metà di questi violano le norme sulla conservazione e l’importazione di cibo vigenti in ...

Pellegatti commenterà su SportItalia le partite del Milan nella ICC : Novità per Sportitalia verso l’International Champions Cup. Le gare del Milan nel torneo estivo saranno infatti commentate da Carlo Pellegatti, che per l’occasione sbarcherà su Sportitalia. L’emittente guidata da Michele Criscitiello ha nnfatti trovato un accordo con IMG per trasmettere in esclusiva e in chiaro in Italia tutta l’International Champions Cup 2019, il super-torneo internazionale […] L'articolo Pellegatti ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le avversarie dell’Italia nella Final Six. Tutte le squadre qualificate : L’Italia parteciperà alla Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre scenderanno in campo per conquistare quel trofeo mai vinto nella storia, le vicecampionesse del mondo cercheranno di imporsi in terra asiatica e sicuramente saranno grandi protagoniste durante gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale che mette in palio un milione di dollari per la formazione ...

Meteo - Italia nella morsa del caldo torrido : l'anticiclone africano porta 42 gradi : Punte di 40-42 gradi sulle isole maggiori e al Sud. Sarà un fine settimana rovente quello che investirà la penisola. Un'ondata di caldo più intensa di quanto stimato nei...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : trionfo di Letizia Ghiroldi nel singolo femminile. Daniel Morandin domina nella Solo Dance : È stata una gara al cardiopalma quella del libero individuale femminile che ha chiuso l’undicesima giornata dei Campionati Nazionali Assoluti di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Palazzetto Dello Sport di Ponte Di Legno (Brescia). Per la prima volta da quando è approdata nella massima categoria Letizia Ghiroldi si è laureata Campionessa d’Italia. La pattinatrice allenata da Massimiliano Cotelli e ...

Meteo : l'Italia nella morsa del caldo - venerdì previsti fino a 42 gradi : Ultimi colpi del maltempo al Nord: allagamenti a Sondrio, esondato il lago di Como. Nei prossimi due giorni le temperature saliranno in tutto il Paese: il picco si toccherà nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Situazione stabile nel weekennd, la calura dovrebbe attenuarsi...

Boxe - Roberto Cammarelle nella Walk of Fame dello sport Italiano! Per sempre sulla camminata del Foro Italico : Prestigioso riconoscimento per Roberto Cammarelle, il Campione Olimpico di Pechino 2008 e due volte Campione del Mondo di Boxe (2007-2009) è stato inserito nella Walf of Fame dello sport Italiano. Il 39enne supermassimo lombardo, che nel proprio palmares vanta anche l’argento olimpico a Londra 2012 (il verdetto della finale con Anthony Joshua lasciò diverse perplessità) e il bronzo ad Atene 2004, ha lasciato l’attività ...