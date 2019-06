“In futuro diagnosi del melanoma come in Star Trek”

Futuro Higuain - il fratello a tutto campo tra Serie A e ipotesi River : “In Italia solo la Juve. Quando arrivammo a Napoli…” : Grande punto interrogativo in merito al Futuro di Gonzalo Higuain. Il calciatore, in uscita dal Chelsea e ancora di proprietà della Juve, non sa dove proseguirà la sua carriera. Ha parlato a tal proposito il fratello, Nicolas, ai microfoni di Radio Marte, chiarendo la posizione dell’attaccante argentino. Ecco le sue parole. “A noi non hanno comunicato nulla, poi mio fratello è sotto contratto con la Juve, vuole rispettarlo e ...

Tumori - Tortora : “In futuro cure specifiche per piccoli gruppi pazienti” : “La ricerca traslazionale è molto importante soprattutto nella lotta al cancro, e significa avere una continuità fra i laboratori, la clinica e il letto del paziente. La nostra è un’istituzione all’avanguardia in questo senso, ed è un Irccs: siamo un centro che ha tante sperimentazioni cliniche in corso in questo momento, con nuovi farmaci contro il cancro. Abbiamo trial nei quali certamente possono trovare disponibilità ...

Allegri : “Incontrerò Agnelli la prossima settimana. Le voci sul futuro? Mi fanno divertire” : Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Roma, in programma domani sera alle 20,30. Il tecnico bianconero esordisce parlando di futuro: “In settimana ci vediamo col presidente e parleremo a 360 gradi, in generale, come facciamo tutti gli anni. Al presidente già prima della partita con l’Ajax avevo comunicato che sarei rimasto, bisogna incontrarci e ...

M5S - imprese : “Investiamo sul futuro - via a voucher manager innovativi” : imprese, M5S: “Investiamo sul futuro, via a voucher manager innovativi”. I parlamentari del Movimento 5 Stelle in commissione “Attività produttive alla Camera”, hanno affermato che ci sarà il massimo impegno e il sostegno alle imprese. Hanno, infatti, detto che: “Negli ultimi anni abbiamo temi come l’innovazione e il sostegno alle piccole e medie imprese erano completamente assenti dall’agenda dei ...

Cannabis - esperta : “In futuro sarà nei farmaci per dolore - sonno e umore” : La Cannabis si fa strada, soprattutto Oltreoceano, nel mondo della farmaceutica. Se la marijuana medica è oggi legale in 33 Stati americani e la Food and Drug Administration (Fda) ha approvato la prima medicina derivata dalla Cannabis, Epidiolex*, tre sono i settori principali nei quali le aziende produttrici stanno lavorando per aggiungere nuove opzioni terapeutiche: “Il dolore, il sonno e l’umore sono tre aree in cui le persone ...

Atletica - Libania Grenot diventerà mamma e si ritira : “In pista ho ottenuto tutto quello che volevo - vorrei ricambiare in futuro” : La carriera di Libania Grenot finisce qui. La Panterita, a 35 anni, annuncia il ritiro dalle pagine della Gazzetta dello Sport, di fronte alla penna di Andrea Buongiovanni, poiché è arrivata la notizia per lei più bella di tutte: sarà madre, cosa che ha scoperto non più tardi di poche settimane fa. In merito, Grenot afferma: “Sono strafelice, è un sogno che si realizza, una benedizione del cielo, di Dio. Vale più di qualsiasi ...