In Cina derby napoletano tra Hamsik e Lavezzi | il risultato finale

(Di sabato 15 giugno 2019) Il" inlo ha vinto quest'oggi Ezequiel, il Pocho, infatti, con il suo Hebei ha messo ko il Dalian di Marekcon un gol dell'argentino. Stupenda rovesciata del giocatore ex Napoli e PSG. Al minuto 66, l'ex attaccante del Napoli ha messo a segno la rete decisiva che ha regalato i tre punti alla sua squadra. Neldegli ex Napoli in Oriente, vince senza dubbio, l'ex Pocho loco.

sscalcionapoli1 : Lavezzi decide il derby napoletano in Cina: battuto il Dalian di Hamsik - _SiGonfiaLaRete : Il derby napoletano in Cina è stato vinto dall'argentino Lavezzi che la spunta realizzato un bel gol di rovesciata.… - AnnaMariaDeFalc : RT @napolista: Lavezzi batte Hamsik nel derby napoletano in Cina E’ dell’attaccante ex Napoli il gol della vittoria dell’Hebei sul Dalian.… -