In Bull 3 su Rai2 ritorno di fiamma tra Jason e Diana | anticipazioni episodi 15 e 22

Bull 3 su Rai2 alle prese con un prete accusato di omicidio - trame episodi 8 e 15 giugno : Nuovo appuntamento con Bull 3 su Rai2, la serie con protagonista Michael Weatherly. Il dottor Jason è alle prese con un caso molto particolare nell'episodio in onda stasera, 8 giugno. Su richiesta del Monsignor Espinoza, Benny convince Bull ad accettare l'incarico per la difesa legale di Padre Andrew Tincher, accusato dell'omicidio stradale della giovane Morgan Newhouse. L'unico ostacolo riguarda il prete stesso: l'uomo aveva confessato il vero ...

Bull 3 su Rai2 tra dipinti preziosi e segreti inconfessabili - anticipazioni 1° e 8 giugno : Nuovo appuntamento con la serie legal drama che ha per protagonista Michael Weatherly. L'episodio di Bull 3 su Rai2 di stasera è anticipato dagli ultimi due episodi di The Rookie. Lo show con Nathan Fillion saluta il pubblico dandogli appuntamento alla seconda stagione. Si intitola "Separazioni" l'episodio 3x09 di Bull di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi: Danny chiede aiuto ai colleghi quando il suo fidanzato, Gabriel, viene ...

The Rookie e Bull 3 su Rai2 tra terremoti e caccia al colpevole - trame 25 maggio e 1° giugno : Nuovo appuntamento con The Rookie e Bull 3 nella serata di sabato 25 maggio. Ecco le anticipazioni. Si inizia con l'episodio 1x17 di The Rookie dal titolo "Modalità crisi", di cui vi riportiamo la sinossi: Un violento terremoto colpisce la città e manda la polizia nel caos. L’agente Russo raccomando Nolan come guardia del corpo di Brad Hayes, un uomo dai tanti nemici. A seguire l’episodio 1×18 intitolato “Fronte interno”, ed ecco la ...

The Rookie e Bull 3 su Rai2 tra caccia all’uomo e disturbi di personalità - trame 18 e 25 maggio : The Rookie e Bull 3 ci fanno compagnia nella serata di sabato 18 maggio. Stasera andranno in onda due nuovi episodi della serie con Nathan Fillion, di recente rinnovata per una seconda stagione, e a seguire un appuntamento inedito con il legal drama di Michael Weatherly. Anche Bull ha ottenuto l'ordine per una nuova stagione, ma l'annuncio è stato velato da diverse critiche a causa delle accuse di molestie al protagonista. Si parte con ...

Bull 3 su Rai2 - anticipazioni 11 e 18 maggio : il marito di Marissa è innocente? : Nuovo appuntamento con Bull 3 su Rai2, stasera sabato 11 maggio. Di recente, la serie con Michael Weatherly è stata rinnovata per una quarta stagione ma non senza qualche polemica. In seguito alle accuse di molestie, mosse da Eliza Deshku (poi licenziata) contro l'attore, Steven Spielberg, produttore insieme alla sua compagnia, la Amblin, ha deciso di lasciare lo show e tagliare i ponti con la CBS. Michael Weatherly in seguito si è scusato ...

Bull 3 su Rai2 tra DNA contaminato e i dubbi di Marissa : anticipazioni 4 e 11 maggio : Un caso di DNA contaminato è al centro del quinto episodio di Bull 3 su Rai2. Stasera, 4 maggio, dopo aver in qualche modo reso giustizia alla compianta Cable, il team di Jason Bull si occuperà di un caso alquanto bizzarro che metterà in dubbio il cliente su cui stanno indagando: il suo DNA è stato contaminato? In ogni caso, lo psicologo cercherà, come sempre, di fare in modo che la verità emerga e per far ciò selezionerà di persona dei giurati ...