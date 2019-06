Ilary Blasi | la nuova sfida dopo il GF Vip

dilei

(Di sabato 15 giugno 2019) Che faràora che ha lasciato il GF Vip? Intanto, l’ex letterina si gode le vacanze, eil relax romantico in Costa Azzurra, tra Montecarlo e Saint Tropez, con il marito Francesco Totti, i fan possono seguirla in questi giorni su Instagram mentre si diverte a scorrazzare per Roma, facendo la turista nella sua città. Così la bionda conduttrice sta ricaricando le batterie per prepararsi ad unastagione televisiva, che si preannuncia per lei piena di novità e sfide inedite.la sua scelta di non rinnovare l’impegno al Grande Fratello Vip per la prossima stagione, dove sarà sostituita – a quanto pare – da Alfonso Signorini, arriva fresca fresca un’indiscrezione sul futuro di. A rivelare l’interessante novità all’orizzonte è Davide Maggio, che rivela che il futuro di una delle conduttrici di punta di Mediaset, sarà al timone di un ...

trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? - davidemaggio : BOOM! #GiochiSenzaFrontiere con Ilary Blasi nell'autunno di Canale 5 - trash_italiano : 'Non era una stagione fortunata per i reality!' ALESSIA MARCUZZI E ILARY BLASI CONTENTISSIME STASERA #GF16 -