Ilary Blasi condurrà uno storico format | la scelta di Mediaset | gossip

Ilary Blasi dopo il GF Vip approda a Giochi senza frontiere? : Giochi senza frontiere a Ilary Blasi dopo il Grande Fratello Vip? Il rumor Poco fa il blog DavideMaggio.it ha lanciato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In base ai rumor raccolti dal popolare blog televisivo pare che Ilary Blasi condurrà la nuova edizione di Giochi senza frontiere. E se questo rumor venisse confermato vorrebbe dire che l’ipotesi di vedere la moglie di Francesco Totti ...

Grande Fratello Vip 4 : Alfonso Signorini potrebbe sostituire Ilary Blasi alla conduzione : La notizia che ha lanciato il sito 361Magazine in queste ore sul prossimo Grande Fratello Vip è del tutto inaspettata: pare che sia stato scelto il conduttore che dopo l'estate prenderà il posto di Ilary Blasi. Il presentatore della quarta edizione del reality dedicato ai personaggi famosi si dice che sarà Alfonso Signorini: il direttore di Chi, dunque, potrebbe essere stato "promosso" dal ruolo di opinionista a quello di padrone di casa del ...

Niente figli e tanta passione! Ilary Blasi e Francesco Totti in vacanza : Ilary Blasi e Francesco Totti si sono regalati una mini vacanza da fidanzatini a Saint Tropez. L’occasione, in realtà, era fornita dal compleanno di Alessia Solidani, hair stylist e grande amica della conduttrice che ha deciso di festeggiare nella famosa località della Costa Azzurra. Ilary non poteva mancare. Così è volata a Saint Tropez col marito a bordo di un aereo privato per un fine settimana lungo di svago, mare, sole e relax.-- Non è tra ...

Il bacio a Totti su Instagram scatena l’ironia! Ma il bikini di Ilary Blasi incanta : Ilary Blasi pubblica sul suo profilo Instagram una foto mentre bacia Francesco Totti. Nello scatto showgirl, seduta sulle gambe del marito, indossa un abito fucsia e mostra all’obiettivo la schiena nuda. Lei lo bacia con trasporto tanto da chiudere gli occhi, mentre lui un po’ impacciato e forse in imbarazzo la guarda stranito. L’espressione di Totti ha scatenato l’ironia sui social. In molti si precipitano a commentare: "La faccia di Totti ...

Francesco Totti e la foto con Ilary Blasi al mare - fan impazziti : «Sei ancora figo - torna a giocare» : Francesco Totti al mare con Ilary Blasi fa impazzire i fan. L’ex capitano della Roma ha appena postato su Instagram una foto che ha fatto immediatamente il giro del web. Nello scatto, Totti sdraiato sul lettino accanto alla sua Ilary che gli dà un bacio sulla guancia. L’ex capitano sfoggia un fisico statuario. Neanche a dirlo, i commenti dei fan non tardano ad arrivare. «I più belli e simpatici di Roma». E ancora: «Quanto sei bello ...

Grande Fratello Vip - fuori Ilary Blasi : ecco chi piazzano alla conduzione : La macchina del Grande Fratello Vip si sta già muovendo. Nonostante le versione “nip” non sia ancora finita, in Mediaset già si inizia a parlare di chi sarà al timone del reality di Canale 5. L’abbandono di Ilary Blasi è ormai certo, la conduttrice ha infatti preferito non riconfermarsi per il quarto anno consecutivo. Dopo un 2018 intenso, con la conduzione di tre programmi, Balalaika, Wind Summer Festival e Grande Fratello Vip, per la Blasi è ...

