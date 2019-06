Il Segreto Anticipazioni Spagnole | Francisca nel mirino di Carmelo

Il Segreto - anticipazioni al 21 giugno : i figli di Maria potrebbero essere morti : Secondo le ultime indiscrezioni, nelle prossime puntate che andranno in onda in Italia da lunedì 17 giugno fino a venerdì 21 giugno della soap opera spagnola il segreto, Maria Castaneda apprenderà una brutta notizia. Infatti, la nipote di Francisca Montenegro verrà a conoscenza del fatto che i suoi due figli Esperanza e Beltran sono stati coinvolti in un terribile incidente stradale. Sempre secondo le ultime anticipazioni, la ragazza rimarrà ...

Una Vita/ Anticipazioni 15 giugno : la soap spazza via Il Segreto! : Una Vita, Anticipazioni puntata serale 15 giugno: Blanca confessa a Diego i sospetti su Ursula. Alday si allea con Samuel contro l'ex domestica?

Il Segreto - il ritorno di Francisca : anticipazioni trame dal 17 al 21 giugno : Nuovo appuntamento con gli eventi che si susseguono in quel di Puente Viejo, la cittadina immaginaria spagnola da sempre teatro della soap opera Il segretoche pensavamo essere morta da diverso tempo, che anche questa settimana ci regala cinque nuovi episodi (incluso lo choc del ritorno di donna Francisca, ). Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 16.20 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Antolina si getta nel ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1977 e 1978 (prima parte) de Il SEGRETO di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019: Fernando è in procinto di andare a liberare Alfonso ed Emilia, ma in extremis Maria inganna Mauricio e obbliga Fernando a portarla insieme a lui… Matias e Marcela intendono partire con Emilia e Alfonso… Elsa vorrebbe convincere Isaac a parlare per dirgli tutta la sua verità… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina ...

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA e FERNANDO corrompono ROBERTO? : L’arrivo di Roberto Sanchez (Juan Dos Santos), un amico cubano di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn), a Puente Viejo non renderà affatto felici i cattivissimi FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) e FERNANDO Mesia (Carlos Serrano). I due escogiteranno un piano pur di allontanare il forestiero dalla ragazza, e soprattutto, dalla cittadina… Il Segreto, spoiler: la sintonia tra Roberto e Maria Le anticipazioni segnalano che Roberto entrerà in ...

Il Segreto Anticipazioni 14 giugno 2019 : Isaac è disperato - Antolina ha perso il loro bambino : Antolina è riuscita nel suo intento di abortire. Ora che ha perso il bambino, Isaac si allontanerà definitivamente da Elsa!

Il Segreto Anticipazioni : ALVARO e ISAAC si picchieranno? : Rapporti tesi nelle prossime puntate italiane de Il Segreto tra ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) e ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), il nuovo medico di Puente Viejo. La causa dei numerosi scontri tra i due uomini sarà Elsa Laguna (Alejandra Meco), la quale si avvicinerà sempre di più al dottore… Il Segreto, news: ISAAC viene assunto da ALVARO Le anticipazioni indicano che tutto comincerà quando Elsa, dopo aver aiutato ALVARO a debellare ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina lancia una maledizione contro Elsa : Mentre Elsa è ancora sotto anestesia, Antolina le lancia una terribile maledizione. Purtroppo le ultime immagini della Laguna non sono confortanti...

Il Segreto - anticipazioni puntate italiane : Isaac Guerrero geloso della Laguna : Le anticipazioni de Il Segreto riservano entusiasmanti novità. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Elsa Laguna, interpretata dall'attrice Alejandra Meco, vorrà cancellare definitivamente i suoi sentimenti verso Isaac Guerrero e desidererà iniziare una nuova vita. Per tale ragione Elsa deciderà di proseguire la conoscenza con il dottor Alvaro Fernandez, il nuovo medico arrivato da poco in paese. Nel frattempo Isaac noterà che tra i ...

Il Segreto Anticipazioni : GONZALO invia una lettera a MARIA : La fine della storia d’amore tra GONZALO Castro (Jordi Coll) e MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) sarà uno dei colpi di scena fondamentali delle prossime puntate italiane de Il Segreto. Eh sì: liberati Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) grazie all’aiuto di Fernando Mesia (Carlos Serrano), la madre dei piccoli Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina) dovrà accettare l’epilogo del suo matrimonio, ma ciò ...

Anticipazioni Il Segreto al 21 giugno : Irene riceve un impiego in un quotidiano spagnolo : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola Il segreto. Le Anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno, sottolineano che Fernando sarà impegnato a uccidere i rapitori dei coniugi Castaneda e Maria, dopo aver superato le paure, si accorgerà che Emilia è in dolce attesa. Francisca (Maria Bouzas) troverà ...