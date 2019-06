Il ritorno dei Marò | La Torre si sposa

La Regione Sardegna riparte... dal ritorno dei vitalizi per consiglieri : Dopo tre mesi dall'insediamento del nuovo governo regionale sardo-leghista, la giunta di destra decide di reintrodurre l'assegno mensile per i politici regionali sulla base dell'anzianità maturata

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Il ritorno dei big azzurri nel “piccolo mondiale” in Polonia : E’ un “piccolo mondiale” a tutti gli effetti a meno di due settimane dal Mondiale vero in programma ad Amburgo, il torneo 4 stelle che si disputa da oggi a domenica a Varsavia in Polonia. Per l’ItalBeach è un momento importante perchè contemporaneamente fanno rientro nel circuito mondiale entrambe le squadre di punta dei due settori dopo un periodo più o meno lungo di stop a causa di problemi fisici. In campo maschile ...

Milan - Kakà pronto al ritorno : “seguirò le orme di Maldini. Gattuso? Grande lavoro - ha trasmesso dei valori” : Ricardo Kakà pronto a ritornare al Milan nel prossimo futuro con un ruolo dirigenziale: l’ex fantasista elogia la figura di Maldini e il lavoro fatto da Gattuso Dopo le dimissioni di Gattuso e l’addio di Leonardo, il Milan si trova a dover rimpiazzare due figure chiave per l’assetto societario. I rossoneri vengono da un finale di stagione amaro, nel quale per un solo punto hanno mancato l’accesso alla Champions ...

Salvini contro il ritorno di Lerner su Rai 3 : "E' questa la Rai dei cambiamento? Tanto valeva rimettere Orfeo..." : "Leggevo sul giornale che torna in video un volto molto noto, che in Rai ci è già stato da tempo... Gad Lerner. Sì, avete capito bene: cinque belle trasmissioni di Gad Lerner, che ovviamente non ha mai espresso simpatie politiche per nessuno, non è di sinistra per niente, non odia la Lega assssolutamente! Un giornalista obiettivo, equilibrato, super partes (con tono sarcastico, ndr), che avrà cinque trasmissioni in Rai.... mah, non so... se ...

Hellas Verona - chiesto il posticipo della gara di ritorno dei playoff : Impresa Hellas che dopo il doppio incontro contro il Pescara ha staccato il pass per la finale dei playoff di Serie B ed adesso è la principale candidata alla promozione. Nelle ultime ore la prefettura di Verona, in accordo con il Comune, ha chiesto alla Lega di B il posticipo della gara di ritorno dei playoff di calcio tra Verona e Cittadella per la contemporaneità con la finale del Giro d’Italia atteso in piazza Bra. Nella giornata ...

Il nuovo album dei Rammstein è un lieto ritorno al sangue e al metallo (recensione) : Ce lo hanno fatto sudare e invocare con delirante e febbrile insistenza, ma alla fine il nuovo album di Rammstein è arrivato e ci ha letteralmente preso a calci nel posteriore. La voce di Lindemann, le chitarre di Landers e Kruspe, la batteria di Schneider, il basso di Riedel e le tastiere di Lorenz erano ancora lì, buttate in qualche seminterrato blindato dal freddo degli inverni e dalle temperature roventi dell'estate, pronti per diventare di ...

Risultati Serie C - la diretta live delle gare di ritorno dei Playoff : il Catanzaro la ribalta e adesso ci crede : Playoff Serie C – Si giocano le partite di ritorno dei Playoff di Serie C. Sfide importantissime valide per gli ottavi di finale. Ad aprire la giornata sarà Catanzaro-Feralpisalò; si riparte dalla vittoria dei lombardi dell’andata per 1-0. Il resto del programma alle 20,30: ritorno infuocato al “Massimino” tra Catania e Potenza dopo le polemiche che hanno seguito la partita d’andata (1-1); il Monza tenta il ...

Brad Pitt e il ritorno dello stile dei divi del passato : Si dice spesso che gli uomini acquisiscano fascino con il passare del tempo. È questo il caso di Brad Pitt, 55 anni, da sempre considerato uno degli attori più belli di sempre ed eletto decine di volte il più sexy nelle classifiche dei magazine di mezzo mondo. Arrivato a Cannes per la presentazione del film di Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood, dove ha recitato a fianco di Leonardo DiCaprio, ha mandato in visibilio ...

DODI BATTAGLIA - 'ritorno dei POOH? ANCHE DOMANI'/'Pronto a tutto : lo dobbiamo ai fan' : DODI BATTAGLIA apre ad un ritorno dei Pooh per assecondare il grande desiderio dei fan: poi svela i motivi dello scioglimento della band.

Volley - UFFICIALE : Andrea Giani allenerà Modena! Il grande ritorno sulla panchina dei Canarini - Zaytsev rimane? : Andrea Giani è il nuovo allenatore di Modena Volley, l’annuncio UFFICIALE è stato dato in mattinata dalla stessa società che si affiderà così al 49enne campano per la prossima stagione. Uno dei simboli della Generazione dei Fenomeni, tre volte Campione del Mondo e tre volte medagliato alle Olimpiadi, ha sposato la causa dei Canarini che aveva già allenato nel 2007-2008 quando conquistò la Challenge Cup (il terzo torneo europeo per ...

Notte dei Telegatti 2019 : il ritorno dopo 10 anni : Ad esempio bisognerà dare una certa importanza anche al mondo del web , sempre più influente negli ultimi anni, ma senza perdere di vista l'alto livello su cui si basavano i Telegatti. La storia del ...