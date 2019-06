Il prete Massimo Granieri | ' Ho trovato Dio grazie alla musica di Patti Smith e al punk'

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019)è unnato in Inghilterra nel 1970 e cresciuto in Calabria, a Bisignano., spesso definito un 'social', afferma sul suo sito web di essere cresciuto con il calcio e la strada e ascoltando diversi generili, dalnew wave passando per l'elettronica. Proprio a proposito della, bisogna segnalare che recentemente lo stesso Padre Maxha sostenuto che è stato un certo tipo dirock ea farlo interessare e avvicinare alle tematiche spirituali efede cristiana. Il 'social' e la 'sacerdotessa del rock' Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito web cattolico 'Aleteia', lo stesso Maxha dichiarato di averla fedeanche e sopratutto alle canzoni della nota cantante protoe rock. Più specificatamente, ilha ...

FrailAnemone15 : @GufaeOrso Be Don Gallo massimo rispetto per il prete col pugno ? alzato - giuseppeattard1 : RT @giuseppeattard1: #Medimex2019 #PattiSmith e padre Massimo @LRutigliano - LRutigliano : RT @giuseppeattard1: #Medimex2019 #PattiSmith e padre Massimo @LRutigliano -