Il perdono è cristiano ma non il perdonismo Logico il fine pena mai

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Stefano Zurlo Il giurista: "La sentenza europea? Plausibile l'ergastolo ostativo se non c'è il pentimento" Il cristianesimo è la speranza che irrompe nel mondo. Ma la speranza non è un sentimento zuccheroso e appiccicoso con cui spedire fuori dal carcere mafiosi incalliti. L'ergastolo ostativo. Quello dei mafiosi che non hanno tradito i loro padrini. È il tema che ha rilanciato ieri nel suo editoriale il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, dopo la sentenza della Corte di Strasburgo che contesta questa forma di detenzione durissima. Senza benefici e senza spiragli: in galera fino alla morte. È la questione spinosa su cui riflette Salvatore Amato, cattolico, ordinario di filosofia del diritto a Catania. Professor Amato, la Corte di Strasburgo dà un colpo di piccone almai. Sacrosanto? «Un attimo. Siamo davanti a un problema delicatissimo, in cui contano ...

mariavenera2 : RT @simoneenomis2: @grotondi Qui si che si vede lo spirito cristiano più che democristiano. Cmq anche Gesù lo hanno arrestato e infine ucci… - grotondi : RT @simoneenomis2: @grotondi Qui si che si vede lo spirito cristiano più che democristiano. Cmq anche Gesù lo hanno arrestato e infine ucci… - simoneenomis2 : @grotondi Qui si che si vede lo spirito cristiano più che democristiano. Cmq anche Gesù lo hanno arrestato e infine… -