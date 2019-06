Il Napoli pronto a trattare con la Spal per Fares Ma solo sotto i 10 milioni

ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019) Dopo l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli, ilpensa a come rinforzare ancora il reparto terzini. Mario Rui è in uscita, e piace al Milan di Giampaolo, scrive il Corriere del Mezzogiorno, (e al Torino di Walter Mazzarri) ma neppure Ghoulam è certo della sua permanenza nelse arrivassero offerte cospicue. Ecco perché il club di De Laurentiis si è mosso anche per Mohamed, della. Il club emiliano vorrebbe 15ma ileffettuerebbe la trattativase non si arrivasse a più di 10. Si trattadi raccolta di informazioni, per il momento, non c’è ancora nulla sul piatto. L’idea diin azzurro non è nuova. A lui si pensò anche nel mercato invernale della stagione 2017/18, quando c’era da valutare la ripresa di Ghoulam dopo l’infortunio. All’epoca il terzino era in prestito al Verona. L'articolo Ilcon laper ...

