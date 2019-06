Il Napoli e Manolas sempre più vicini | resta da convincere la Roma

Napoli - affondo per Manolas : superate Juve e Milan : Manolas Napoli- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe raggiunto un accordo di massima con Manolas per il passaggio in maglia azzurra del difensore greco. Un acquisto che potrebbe equivalere all’addio quasi scontato di Albiol, il quale potrebbe accasarsi al Villareal. Detto questo, il Napoli potrebbe decidere di mettere sul piatto […] L'articolo Napoli, affondo per Manolas: superate Juve e ...

Manolas-Napoli - c'è già l?accordo ma resta da convincere la Roma : Quella tra Kostas Manolas ed il Napoli sembra ora una operazione di mercato che può andare in porto. Il difensore greco ed il club azzurro avrebbero infatti già l?accordo...

Juventus : Manolas può sfumare - il Napoli sarebbe in vantaggio : Il futuro di Manolas è tra Juventus e Napoli. Il difensore lascerà la Roma nelle prossime settimane e al momento secondo quanto riporta Sky Sport gli azzurri sarebbero in vantaggio. Il direttore sportivo Giuntoli avrebbe già in mano l’accordo con il greco e si starebbe preparando all’offensiva finale per convincere i giallorossi. De Laurentiis potrebbe così beffare i bianconeri che da tempo stanno seguendo l’evolversi della situazione. Manolas: ...

SkySport : C’è l’ok di Manolas per il Napoli - De Laurentiis tratta con Pallotta per chiudere : Manolas potrebbe essere un altro affare chiuso dal Napoli. Secondo quanto riporta SkySport, le parti avrebbero raggiunto un accordo. Il difensore greco sarebbe il sostituto per Albiol che ha deciso di salutare il Napoli e tornare in Spagna Resta da trovare, però, l’intesa con la Roma che, tuttavia, potrebbe essere sopravanzata dietro il pagamento della clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro. De Laurentiis tratta con Pallotta per ...

Albiol al Villarreal - cifre e dettagli. Il Napoli piomba Manolas ma c’è un piano B : Albiol al Villarreal, cifre e dettagli. Il Napoli piomba Manolas ma c’è un piano B Albiol al Villarreal, cifre e dettagli. Il Napoli piomba Manolas ma c’è un piano B. Raul Albiol al Villarreal costringe il Napoli a cercare un forte difensore sul mercato. Lo spagnolo vuole riavvicinarsi a casa e stavolta ci sarà poco da fare visto che il Villarreal pagherà la clausola di 4 milioni. Al suo posto, come detto, il club partenopeo ha ...

CorMez : Manolas gradirebbe Napoli ma c’è la concorrenza della Juve di Sarri : Nella corsa alla sostituzione di Albiol in partenza per Villareal, è emerso anche il nome di Manolas. Anche di lui si è parlato nei colloqui intercorsi negli ultimi giorni con Mino Raiola, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il difensore della Roma ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro e il club giallorosso ha bisogno di incassare 40-50 milioni entro fine mese. Non basta la cessione di Dzeko all’Inter. Manolas, da parte sua, ha ...

Mattino : Il Napoli su Manolas - ma c’è troppa concorrenza : Il Napoli in attesa dell’ufficialità dell’addio di Albiol, comincia a guardarsi intorno per un possibile sostituto. Se proprio non si vuole considerare la possibilità Maksimovic come alternativa al difensore spagnolo, Giuntoli tiene d’occhio Manolas, ma l’affare con la Roma non sembra semplice. Il dirigente del Napoli ha già in tasca l’accordo con Mino Raiola, procuratore del calciatore, la forte concorrenza sta ...

Calciomercato Napoli – Raul Albiol pronto all’addio : si pensa a Manolas per sostituirlo : Raul Albiol pronto a dire addio al Napoli per tornare in Spagna, il Villarreal potrebbe pagare la clausola: partenopei interessati a Manolas della Roma come sostituto Assente nella parte clou della stagione, Raul Albiol ha lasciato un vuoto importante nella difesa del Napoli che si è dovuto arrendere nella già complicata rincorsa alla Juventus. Un’assenza che dalla prossima stagione potrebbe essere definitiva. Dopo 6 anni passati a ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “Erede di Albiol - non solo Manolas : gli azzurri valutano…” : Il Napoli valuta anche Akè come possibile erede di Albiol Il giornalista, Diego De Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato in merito al futuro possibile erede di Albiol: “Il Napoli cerca il possibile sostituto di Raul Albiol ed ora si sta valutando un altro profilo: Nathan Akè. Mancino di piede, bravissimo di testa. E’ un nome a cui prestare ...

MANOLAS AL MILAN?/ Calciomercato : Roma non fa sconti e si inserisce anche il Napoli : MANOLAS al MILAN? Calciomercato: la Juventus rilancia e propone Higuain alla Roma, anche i rossoneri ci provano ma bianconeri in vantaggio.

CorSport : Koulibaly-Manolas potrebbe essere la nuova coppia della difesa del Napoli : Se davvero Albiol dovesse andare via al Napoli spetterebbe l’arduo compito di sostituirlo e di assegnare un nuovo compagno a Koulibaly. Tra i più papabili per il ruolo di centrale, scrive il Corriere dello Sport, c’è Manolas, che è pronto a lasciare la Roma dietro il pagamento della clausola di 36 milioni di euro. Assistito da Raiola, ha 27 anni, è veloce, ha esperienza e una bella personalità ed è anche molto forte nel gioco aereo. Il suo ...

Manolas-Napoli - Pedullà : “De Laurentiis vuole regalare ad Ancelotti innesti di qualità. La situazione” : Manolas-Napoli, Pedullà: “De Laurentiis vuole regalare ad Ancelotti innesti di qualità. La situazione” Manolas-Napoli, Pedullà: “De Laurentiis vuole regalare ad Ancelotti innesti di qualità. La situazione”. Il club azzurro lavora su più fronti per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi, tutti di assoluta qualità, spunta anche il difensore greco della Roma, ma l’affare ...

Mediaset - Manolas-Napoli : “Ecco l’ingaggio chiesto dal difensore per firmare : la cifra e la risposta di ADL” : Mercato Napoli, trattativa Manolas-Napoli: l’ingaggio chiesto dal difensore per accettare l’azzurro Kostas Manolas, difensore della Roma ha una clausola di rescissione di 37 milioni di euro, il centrale greco è finito nel mirino del Napoli. Il punto principale alla trattativa è rappresentato dalla richiesta del calciatore che parla di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Il difensore greco è anche uno degli ...