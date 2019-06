Il grande relax europeo di Blanchard mal si adatta all’Italia

ilfoglio

(Di sabato 15 giugno 2019) Roma. I diciotto ministri delle Finanze della zona euro riuniti nell’Eurogruppo hanno chiestodi onorare gli impegni pregressi a ridurre il debito pubblico, mostrandosi concordi nell’avviare una procedura sanzionatoria. Benché l’Italia continui a ritenere di sfidare la Commissione europea

elia_mendola : RT @TognazziR: Intanto un grande in bocca a lupo ! Consigli ? Difficil, direi relax and enjoy! Oppure , come disse il grande Lawrence Olivi… - TognazziR : Intanto un grande in bocca a lupo ! Consigli ? Difficil, direi relax and enjoy! Oppure , come disse il grande Lawre… - dolcecinica : @pomeriggio5 @GrandeFratello Meriti di riposare qualche mese per poi tornare più grintosa che mai nella nuova stagi… -